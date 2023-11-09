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Orgulho

Atletas capixabas conquistam 49 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

Estudantes das escolas públicas e particulares do estado bateram a marca atingida na competição no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2023 às 19:07

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 19:07

Wender, de Linhares, foi o capixaba que mais conquistou medalhas na competição
Wender, de Linhares, foi o capixaba que mais conquistou medalhas na competição Crédito: Fecabe/Divulgação
Os Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) aconteceu em Brasília, Distrito Federal, até esta quarta-feira (8) e contou com boa participação do Espírito Santo. Os atletas capixabas conquistaram ao todo 49 medalhas, superando a marca do estado na edição do ano passado (43). Foram 16 ouros, 14 pratas e 19 bronzes, conquistados por atletas de 12 a 14 anos, de escolas públicas e particulares. Ao todo, 216 estudantes representaram o Espírito Santo em todas as 17 modalidades em disputa.
Dentre as modalidades que mais subiram ao pódio, estão o atletismo/atletismo adaptado, com 13 medalhas, o wrestling e o judô, com 10 e 8 medalhas conquistadas, respectivamente. O handebol também manteve a tradição e está trazendo várias medalhas para casa. A escola Umef Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha, conquistou o ouro na categoria masculina da série ouro, após vitória por 33 a 16 contra o Colégio Contato, de Alagoas.
Já no handebol feminino, as capixabas do Colégio Castro Alves, de Cariacica, venceram o Colégio Nivo das Neves, de Goiás, por 21 a 18, e ficaram com a medalha de bronze da série prata.

Vaga para o Sul-Americano

Com as medalhas de ouro conquistadas, os paratletas Ana Elizia dos Santos e Wender Rocha garantiram vaga no Campeonato Sul-Americano Escolar e vão representar o estado e o Brasil em Santiago, no Chile, entre os dias 04 e 09 de dezembro, juntamente com os técnicos Kelley Bonicenha e Roque Marinato.
Ana Elizia vai disputar o Campeonato Sul-Americano Escolar
Ana Elizia vai disputar o Campeonato Sul-Americano Escolar Crédito: Fecade/Divulgação
Wender é de Linhares e, segundo a técnica Kelley, treina descalço e não tem local específico para treinar atletismo na cidade. Mesmo com as dificuldades, se tornou o atleta que mais ganhou medalha pelo time do Espírito Santo. “Desde 2021 participo do JEB’s com nossos atletas do atletismo adaptado e sempre trouxemos medalhas para nosso estado, mas a edição de 2023 foi mais do que especial, pois nosso atleta Wender superou todas as expectativas, indo além do seu limite e conquistou a tão sonhada vaga para representarmos a Seleção Brasileira no Sul-Americano, no Chile”, destacou a técnica.
O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquez, destaca a importância do crescimento dos resultados capixabas. “Ao longo dos anos, temos visto o crescimento dos resultados conquistados por nossos atletas em competições nacionais e importantes, como o Jeb’s. Isso mostra o trabalho que vem sendo realizado pelas escolas e pelos profissionais do estado. Além disso, vemos o quanto eventos como este contribuem para a formação dos jovens. Muitos deles nunca tinham tido a oportunidade de viajar para fora do estado e tiveram esta oportunidade por conta do esporte”, ressalta.

Veja o quadro completo de medalhas dos Jeb’s 2023:

OURO
  • ATLETISMO - Brayan Litig - 800 metros (série prata)
  • ATLETISMO - Revezamento 5x80 integrado masculino - Brayan Litig, Cauan dos Santos, Weldry Justo, Wender Rocha e Ytalo Dias (série ouro)
  • ATLETISMO ADAPTADO - Ana Elizia dos Santos - arremesso de peso (série ouro)
  • ATLETISMO ADAPTADO - Wender Rocha - arremesso de peso (série ouro)
  • ATLETISMO ADAPTADO - Wender Rocha - salto em distância (série ouro)
  • FUTSAL - Equipe feminina - Centro Educacional Mundo Moderno (série cobre)
  • GINÁSTICA RÍTMICA - Melissa Varejão - individual bola
  • HANDEBOL - Equipe masculina - UMEF Irmã Feliciana Garcia (série ouro)
  • JUDÔ - Felipe Pedretti - categoria até 64 kg (série prata)
  • KARATÊ - Marcos Félix - kumite mais de 63 kg (série bronze)
  • VÔLEI DE PRAIA - Mari e Cássia - feminino (série cobre)
  • WRESTLING - Eyshila Ribeiro - Estilo livre feminino 66 kg (série ouro)
  • WRESTLING - Isaque Barbatto - Estilo livre masculino 52 kg (série ouro)
  • WRESTLING - Maria Eduarda Barcelos - Estilo livre feminino 58 kg (série bronze)
  • WRESTLING - Nycolas Souza - Estilo greco-romano 44 kg (série bronze)
  • WRESTLING - Victor Hugo dos Santos - Estilo livre masculino 75 kg (série bronze)
PRATA
  • ATLETISMO - Brayan Litig - 2000 metros (série ouro)
  • ATLETISMO - Matheus Almeida - salto em distância (série prata)
  • ATLETISMO ADAPTADO - Ana Elizia dos Santos - salto em distância (série ouro)
  • ATLETISMO ADAPTADO - Weldry Justo - salto em distância (série prata)
  • ATLETISMO ADAPTADO - Wender Rocha - 80 metros (série ouro)
  • GINÁSTICA RÍTMICA - Amanda Manente - individual geral
  • GINÁSTICA RÍTMICA - Equipe - Amanda Manente, Melissa Varejão, Lays Machado e Valentina Simões (série ouro)
  • GINÁSTICA RÍTMICA - Melissa Varejão - individual maças
  • JUDÔ - Ana Vasconcelos - categoria até 64 kg (série bronze)
  • JUDÔ - Nicolas Souza - categoria até 44 kg (série ouro)
  • JUDÔ - Rebeca Silva - categoria até 53 kg (série prata)
  • KARATÊ - Helen Tatagiba - kata feminino cadete (série ouro)
  • KARATÊ - Helen Tatagiba - kumite cadete até 54 kg (série prata)
  • WRESTLING - Equipe masculina - Estevão Patrocínio, Isaque Barbatto, João Victor Santiago, Nycolas Souza, Thiago Vieira e Victor Hugo dos Santos (série bronze)
BRONZE
  • ATLETISMO - Amanda Shunck do Nascimento - 3000 marcha atlética (série bronze)
  • ATLETISMO - Ana Elizia dos Santos - 80 metros (série ouro)
  • ATLETISMO - Victor Silva - arremesso de peso (série bronze)
  • BASQUETE - Equipe feminina - UMEF Nice de Paula (série prata)
  • HANDEBOL - Equipe feminina - Colégio Castro Alves (série prata)
  • JUDÔ - Maria Eduarda Barcelos - categoria até 58 kg (série ouro)
  • JUDÔ - Maria Luiza Barbosa - categoria até 36 kg (série ouro)
  • JUDÔ - Rodrigo Filho - categoria até 58 kg (série ouro)
  • JUDÔ - Sofia Pereira - categoria até 64 kg (série prata)
  • KARATÊ - Breno Fernandes - kumite até 45 kg (série prata)
  • KARATÊ - Erick Melo - kumite cadete até 52 kg (série ouro)
  • KARATÊ - Gabriel Luiz - kata masculino cadete (série bronze)
  • KARATÊ - João Santos - kumite cadete até 63 kg (série ouro)
  • TAEKWONDO - Emilly Silva - categoria mais de 59 kg (série prata)
  • TAEKWONDO - Júlia Barcelos - categoria até 51 kg (série prata)
  • WRESTLING - Ana Beatriz Carvalho - Estilo livre feminino 36/39 kg (série ouro)
  • WRESTLING - Estevão Patrocínio - Estilo greco-romano 85 kg (série bronze)
  • WRESTLING - João Victor Santiago - Estilo greco-romano 62 kg (série ouro)
  • WRESTLING - Maria Alice Lourenço - Estilo livre feminino 46 kg (série bronze)

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