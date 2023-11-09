Atletas capixabas conquistam 49 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

Wender, de Linhares, foi o capixaba que mais conquistou medalhas na competição Crédito: Fecabe/Divulgação

Os Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) aconteceu em Brasília, Distrito Federal, até esta quarta-feira (8) e contou com boa participação do Espírito Santo. Os atletas capixabas conquistaram ao todo 49 medalhas, superando a marca do estado na edição do ano passado (43). Foram 16 ouros, 14 pratas e 19 bronzes, conquistados por atletas de 12 a 14 anos, de escolas públicas e particulares. Ao todo, 216 estudantes representaram o Espírito Santo em todas as 17 modalidades em disputa.

Dentre as modalidades que mais subiram ao pódio, estão o atletismo/atletismo adaptado, com 13 medalhas, o wrestling e o judô, com 10 e 8 medalhas conquistadas, respectivamente. O handebol também manteve a tradição e está trazendo várias medalhas para casa. A escola Umef Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha, conquistou o ouro na categoria masculina da série ouro, após vitória por 33 a 16 contra o Colégio Contato, de Alagoas.

Já no handebol feminino, as capixabas do Colégio Castro Alves, de Cariacica, venceram o Colégio Nivo das Neves, de Goiás, por 21 a 18, e ficaram com a medalha de bronze da série prata.

Vaga para o Sul-Americano

Com as medalhas de ouro conquistadas, os paratletas Ana Elizia dos Santos e Wender Rocha garantiram vaga no Campeonato Sul-Americano Escolar e vão representar o estado e o Brasil em Santiago, no Chile, entre os dias 04 e 09 de dezembro, juntamente com os técnicos Kelley Bonicenha e Roque Marinato.

Ana Elizia vai disputar o Campeonato Sul-Americano Escolar Crédito: Fecade/Divulgação

Wender é de Linhares e, segundo a técnica Kelley, treina descalço e não tem local específico para treinar atletismo na cidade. Mesmo com as dificuldades, se tornou o atleta que mais ganhou medalha pelo time do Espírito Santo. “Desde 2021 participo do JEB’s com nossos atletas do atletismo adaptado e sempre trouxemos medalhas para nosso estado, mas a edição de 2023 foi mais do que especial, pois nosso atleta Wender superou todas as expectativas, indo além do seu limite e conquistou a tão sonhada vaga para representarmos a Seleção Brasileira no Sul-Americano, no Chile”, destacou a técnica.

O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquez, destaca a importância do crescimento dos resultados capixabas. “Ao longo dos anos, temos visto o crescimento dos resultados conquistados por nossos atletas em competições nacionais e importantes, como o Jeb’s. Isso mostra o trabalho que vem sendo realizado pelas escolas e pelos profissionais do estado. Além disso, vemos o quanto eventos como este contribuem para a formação dos jovens. Muitos deles nunca tinham tido a oportunidade de viajar para fora do estado e tiveram esta oportunidade por conta do esporte”, ressalta.

Veja o quadro completo de medalhas dos Jeb’s 2023: