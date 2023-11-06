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Capixaba de 11 anos conquista triplete no Circuito Estadual de Surfe

No mar de Linhares, Erick Grattz conquistou os títulos de campeão estadual nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16, na última etapa do circuito estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2023 às 15:11

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 15:11

Erick Grattz, surfista capixaba
Erick Grattz, surfista capixaba Crédito: Divulgação
O surfista mirim, Eric Grattz, com apenas 11 anos, já está fazendo história no cenário do surfe capixaba. Recentemente, o jovem conquistou os títulos de campeão estadual nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16, na última etapa do circuito estadual. Na última etapa, que aconteceu no último final de semana, na praia de Regência, em Linhares, ele ganhou a categoria sub-12, a sub-14 e ficou em segundo na sub-16.
Michel Grattz, pai de Erick, expressa o orgulho e satisfação com as vitórias do filho. "Ele estava em busca dessas três vitórias, e ele conseguiu. Recuperou algumas baterias que estava perdendo, virou no final. Foi incrível", disse Michel.
A jornada de Eric o levou a percorrer diversos campeonatos por todo o Brasil nos últimos dias de outubro, incluindo o Hang Loose em Ubatuba, em São Paulo, e o campeonato amador em Garopaba, em Santa Catarina, onde em que ele compete o circuito brasileiro.

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