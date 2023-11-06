Capixaba de 11 anos conquista triplete no Circuito Estadual de Surfe

O surfista mirim, Eric Grattz, com apenas 11 anos, já está fazendo história no cenário do surfe capixaba. Recentemente, o jovem conquistou os títulos de campeão estadual nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16, na última etapa do circuito estadual. Na última etapa, que aconteceu no último final de semana, na praia de Regência, em Linhares, ele ganhou a categoria sub-12, a sub-14 e ficou em segundo na sub-16.
Michel Grattz, pai de Erick, expressa o orgulho e satisfação com as vitórias do filho. "Ele estava em busca dessas três vitórias, e ele conseguiu. Recuperou algumas baterias que estava perdendo, virou no final. Foi incrível", disse Michel.
A jornada de Eric o levou a percorrer diversos campeonatos por todo o Brasil nos últimos dias de outubro, incluindo o Hang Loose em Ubatuba, em São Paulo, e o campeonato amador em Garopaba, em Santa Catarina, onde em que ele compete o circuito brasileiro.