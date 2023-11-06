Capixabas brilham e faturam seis medalhas no Pan Americano de Santiago

Com início no último dia 20 de outubro e encerramento neste domingo (5), os Jogos Pan-Americanos foram marcados por 16 dias de disputa em Santiago, no Chile, e os atletas capixabas fizeram bonito para conquistar 6 das 205 medalhas faturadas pelo pelotão brasileiro.
Ao todo, o Espírito Santo contou com oito capixabas no páreo, que disputaram vôlei de praia, karatê, ginástica rítmica, basquete, natação, surfe, boxe e atletismo.
Os medalhistas
No vôlei de praia, acompanhado de George, o capixaba André Stein faturou o ouro após vitória sobre os fortes rivais de Cuba na grande final. No jogo do título, a partida se mostrou favorável para o Brasil desde o começo. No primeiro set, André e George conseguiram encaixar bem suas características e venceram por 21 a 12. No segundo set, os cubanos se acertaram e acabaram vencendo por 21 a 19. No terceiro, a dupla voltou a brilhar e conseguiu a vitória no set por 15 a 13.
Já na natação, João Gomes Júnior alcançou o bronze na disputa do 4x100 medley misto e a prata no 4x100 medley. Essa foi a terceira medalha do nadador nascido em Vitória em Jogos Pan-Americanos. Na última edição da competição, que aconteceu há quatro anos em Lima, Peru, o nadador brasileiro conquistou o ouro nos 100m peito e no 4x100 medley misto, além da prata no 4x100m medley masculino.
No boxe, Yuri Falcão conquistou o bronze no boxe até 63,5 kg após duelo contra o canadense Wyatt Sanford. Neto de Touro Moreno e sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, o capixaba mostrou que tem tudo para escrever sua história no boxe.
Na ginástica rítmica, Geovanna Santos ficou com a medalha de prata na final da categoria bola, uma de suas especialidades no esporte. Ela subiu ao pódio após uma excelente apresentação, que lhe rendeu 31.650 pontos.
No basquete, juntamente com a seleção brasileira, o capixaba Didi Louzada conquistou a medalha de bronze após vitória por 73 a 61 diante do México. No Chile, o Brasil conquistou quatro de cinco partidas possíveis.
O quadro de medalhas
- Estados Unidos: 124 ouros / 75 pratas / 87 bronzes = 286
- Brasil: 66 ouros / 73 pratas / 66 bronzes = 205
- México: 52 ouros / 38 pratas / 52 bronzes = 142