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Após título no Pan, André Stein mira vaga nas Olimpíadas em Paris

Capixaba conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, Chile, e lidera atualmente o ranking brasileiro na corrida olímpica
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

31 out 2023 às 18:27

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 18:27

André Stein (esquerda) e George (direita) conquistaram o ouro no vôlei de praia
André Stein (esquerda) e George (direita) conquistaram o ouro no vôlei de praia Crédito: Alexandre Loureiro/COB
O desempenho dos brasileiros no Pan-Americano 2023 é ótimo. O país ocupa atualmente a segunda colocação do quadro de medalhas da competição, com 37 medalhas de ouro até o momento. Entre essas medalhas, está a que o capixaba André Stein e seu companheiro George conquistaram no vôlei de praia masculino.
A dupla brasileira derrotou os cubanos Alayo e Díaz na noite da última sexta-feira (27) e subiu no lugar mais alto do pódio. O título marcou o fim de um jejum de 12 anos do vôlei de praia brasileiro sem títulos - a última conquista havia sido nos Jogos Pan-Americanos de Guadalaraja, no México, em 2011.
Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, André Stein falou sobre a importância da conquista, os próximos passos na carreira e a expectativa de conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Confira a entrevista abaixo.

Qual a sua avaliação sobre a competição?

Foi bem difícil. Tivemos uma derrota para os cubanos na primeira fase, é uma dupla nova e muito boa, quando aparece no Circuito Mundial sempre dá trabalho, mas estávamos conscientes de que se cruzássemos com eles novamente na final, iriamos ganhar. Fizemos ótimas partidas depois e confirmamos o nosso favoritismo na competição. 

Vocês tiveram um desempenho abaixo na última competição antes do Pan. O que fizeram para se reerguerem dessa forma?

Nós disputamos a Copa do Mundo no México, onde tínhamos o objetivo de conquistar o título, pois conta bastante para a corrida olímpica. Tínhamos boas expectativas, pois conquistamos uma medalha de bronze no ano passado, mas infelizmente não demos o nosso melhor e saímos cedo. Algumas derrotas abalam bastante a confiança, tivemos que ficar por lá até o Pan-Americano, e fomos nos fortalecendo enquanto isso. As vitórias no começo da competição nos deram confiança para no final conquistarmos o ouro. 

Quais são os próximos passos até as Olimpíadas de Paris?

Temos ainda mais uma etapa do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial, nós temos essa expectativa de ir para as Olimpíadas. Estamos muito focados no Mundial, pois é a competição que mais conta pontos na corrida olímpica, hoje estamos na liderança do ranking brasileiro e se Deus quiser vamos conquistar esse sonho de ir para Paris ano que vem.

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