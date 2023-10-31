Após título no Pan, André Stein mira vaga nas Olimpíadas em Paris

Nós disputamos a Copa do Mundo no México, onde tínhamos o objetivo de conquistar o título, pois conta bastante para a corrida olímpica. Tínhamos boas expectativas, pois conquistamos uma medalha de bronze no ano passado, mas infelizmente não demos o nosso melhor e saímos cedo. Algumas derrotas abalam bastante a confiança, tivemos que ficar por lá até o Pan-Americano, e fomos nos fortalecendo enquanto isso. As vitórias no começo da competição nos deram confiança para no final conquistarmos o ouro.