Após título no Pan, André Stein mira vaga nas Olimpíadas em Paris

O desempenho dos brasileiros no Pan-Americano 2023 é ótimo. O país ocupa atualmente a segunda colocação do quadro de medalhas da competição, com 37 medalhas de ouro até o momento. Entre essas medalhas, está a que o capixaba André Stein e seu companheiro George conquistaram no vôlei de praia masculino.
A dupla brasileira derrotou os cubanos Alayo e Díaz na noite da última sexta-feira (27) e subiu no lugar mais alto do pódio. O título marcou o fim de um jejum de 12 anos do vôlei de praia brasileiro sem títulos - a última conquista havia sido nos Jogos Pan-Americanos de Guadalaraja, no México, em 2011.
Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, André Stein falou sobre a importância da conquista, os próximos passos na carreira e a expectativa de conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Confira a entrevista abaixo.
Qual a sua avaliação sobre a competição?
Foi bem difícil. Tivemos uma derrota para os cubanos na primeira fase, é uma dupla nova e muito boa, quando aparece no Circuito Mundial sempre dá trabalho, mas estávamos conscientes de que se cruzássemos com eles novamente na final, iriamos ganhar. Fizemos ótimas partidas depois e confirmamos o nosso favoritismo na competição.
Vocês tiveram um desempenho abaixo na última competição antes do Pan. O que fizeram para se reerguerem dessa forma?
Nós disputamos a Copa do Mundo no México, onde tínhamos o objetivo de conquistar o título, pois conta bastante para a corrida olímpica. Tínhamos boas expectativas, pois conquistamos uma medalha de bronze no ano passado, mas infelizmente não demos o nosso melhor e saímos cedo. Algumas derrotas abalam bastante a confiança, tivemos que ficar por lá até o Pan-Americano, e fomos nos fortalecendo enquanto isso. As vitórias no começo da competição nos deram confiança para no final conquistarmos o ouro.
Quais são os próximos passos até as Olimpíadas de Paris?
Temos ainda mais uma etapa do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial, nós temos essa expectativa de ir para as Olimpíadas. Estamos muito focados no Mundial, pois é a competição que mais conta pontos na corrida olímpica, hoje estamos na liderança do ranking brasileiro e se Deus quiser vamos conquistar esse sonho de ir para Paris ano que vem.