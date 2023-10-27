Revelação capixaba do surfe vai disputar última etapa da Tríplice Coroa

Eric Grattz vem de importantes conquistas em categorias mais altas no surfe Crédito: Divulgação

A última etapa da Tríplice Coroa (Circuito Estadual de Surfe) acontece neste final de semana, entre os dias 27 e 29 de outubro, em Regência, em Linhares, na Região Norte do estado. O evento vai contar com a participação de Eric Grattz, surfista de 11 anos que recentemente conquistou as categorias sub-12 e sub-16 do Campeonato Hang Loose.

Seu ótimo desempenho no mar o levou a disputar diversos campeonatos por todo Brasil no mês de outubro, incluindo o Hang Loose em Ubatuba e o campeonato amador em Garopaba, Santa Catarina.

Para se destacar nesse esporte desafiador, Eric se dedica a treinar três vezes por semana, conciliando com suas atividades escolares. Além disso, ele incorporou sessões de pilates duas vezes por semana para fortalecer sua musculatura.