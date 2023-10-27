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Revelação capixaba do surfe vai disputar última etapa da Tríplice Coroa

Eric Grattz, de apenas 11 anos, estará nos dias 27, 28, e 29 de outubro em Regência, Norte do Estado, para a disputa do torneio

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 17:55
Eric Grattz vem de importantes conquistas em categorias mais altas no surfe
Eric Grattz vem de importantes conquistas em categorias mais altas no surfe Crédito: Divulgação
A última etapa da Tríplice Coroa (Circuito Estadual de Surfe) acontece neste final de semana, entre os dias 27 e 29 de outubro, em Regência, em Linhares, na Região Norte do estado. O evento vai contar com a participação de Eric Grattz, surfista de 11 anos que recentemente conquistou as categorias sub-12 e sub-16 do Campeonato Hang Loose.
Seu ótimo desempenho no mar o levou a disputar diversos campeonatos por todo Brasil no mês de outubro, incluindo o Hang Loose em Ubatuba e o campeonato amador em Garopaba, Santa Catarina.
Para se destacar nesse esporte desafiador, Eric se dedica a treinar três vezes por semana, conciliando com suas atividades escolares. Além disso, ele incorporou sessões de pilates duas vezes por semana para fortalecer sua musculatura.
"Essa preparação intensiva é fundamental, especialmente considerando as condições adversas que os surfistas enfrentam. O mar de Regência, em particular, é conhecido por suas ondas fortes e correntes desafiadoras, tornando cada competição uma emocionante prova de habilidade e determinação", destaca Michel Grattz, pai e treinador de Eric.

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