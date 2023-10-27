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Boxe

Capixaba Yuri Falcão conquista a medalha de bronze no Pan de Santiago

Neto de Touro Moreno, o lutador capixaba fez bonito na competição e mostrou que mais uma geração do Clã Falcão vem com tudo para o mundo da luta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2023 às 21:24

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 21:24

Yuri Falcão conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano do Chile
Yuri Falcão conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano do Chile Crédito: Alexandre Loureiro/COB
Neto de Touro Moreno, sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, o caminho não poderia ser diferente. Já escrevendo sua história no boxe, o capixaba Yuri Falcão conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, na noite desta quinta-feira (27), na categoria até 63,5 kg.
A campanha de Yuri no Pan, que era irretocável até então, parou no lutador Wyatt Sanford. O capixaba perdeu para o canadense na decisão dos juízes. Yuri teve bom início de luta, mas mostrou cansaço no decorrer do combate e viu os golpes do rival começarem a entrar. No último round, o capixaba voltou a crescer, mas já não dava mais tempo de buscar a virada.  
Com 14 medalhas de ouro, 24 de prata e 27 de bronze, A delegação brasileira ocupa a quarta colocação do quadro de medalhas do Pan. O Brasil está atrás de Estados Unidos, Canadá e México, que lideram a disputa exatamente nessa sequência.

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