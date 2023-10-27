Capixaba Yuri Falcão conquista a medalha de bronze no Pan de Santiago

Yuri Falcão conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano do Chile Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Neto de Touro Moreno, sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, o caminho não poderia ser diferente. Já escrevendo sua história no boxe, o capixaba Yuri Falcão conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, na noite desta quinta-feira (27), na categoria até 63,5 kg.

A campanha de Yuri no Pan, que era irretocável até então, parou no lutador Wyatt Sanford. O capixaba perdeu para o canadense na decisão dos juízes. Yuri teve bom início de luta, mas mostrou cansaço no decorrer do combate e viu os golpes do rival começarem a entrar. No último round, o capixaba voltou a crescer, mas já não dava mais tempo de buscar a virada.