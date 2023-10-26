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Neymara Carvalho vai ministrar aulão de bodyboarding na Serra

80 moradores das comunidades de Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus de todas as idades vão aprender os fudamentos básicos do esporte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2023 às 15:56

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 15:56

Neymara Carvalho vai ensinar os fundamentos básicos do esporte para jovens e crianças
Neymara Carvalho vai ensinar os fundamentos básicos do esporte para jovens e crianças Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
A pentacampeã mundial de bodyboarding, Neymara Carvalho, vai promover um aulão da modalidade no próximo sábado (28). O evento vai acontecer na Praia de Carapebus, Serra, onde pessoas de todas as idades, com foco em crianças e jovens, vão aprender noções básicas do esporte e pegar as primeiras ondas.
Serão cerca de 80 moradores das comunidades de Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus, além de beneficiários do Projeto Interação do Instituto PEB. A pentacampeã mundial vai levar uma equipe de instrutores de peso para o Aulão. As atletas Bianca Simões e Luna Hardman, filha de Neymara, estarão entre as instrutoras.
“É uma satisfação enorme ver uma criança ter o primeiro contato com o esporte. Eventos como este me geram a sensação de estar devolvendo ao esporte tudo o que ele me deu. É uma missão minha ensinar e levar cada vez mais pessoas para o bodyboarding”, disse Neymara Carvalho.
O Aulão será inclusivo para todos os níveis de conhecimento do esporte. Pessoas que nunca tiveram contato com o bodyboarding e não têm muita afinidade com o mar vão aprender os primeiros passos na areia para depois pegarem as ondas. Quem já tem noções básicas, vai direto para o mar com os instrutores.
O evento é uma grande oportunidade de socialização e inserção através do esporte por parte das comunidades. É o que afirma o Gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal. “Temos uma série de projetos sociais acontecendo nas comunidades do entorno da nossa empresa. E apoiar o esporte nestes territórios está diretamente conectado com o que pensamos para o futuro da nossa sociedade. Além disso, apoiar atletas que elevam o nome do Espírito Santo no cenário mundial, como a Neymara Carvalho e Luna Hardman, nos orgulha muito”, afirma.

Serviço

  • Aulão de Bodyboarding - Neymara Carvalho
  • Data: Sábado (28/10)
  • Horário: 8h às 10h
  • Local: Praia de Carapebus, Serra

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