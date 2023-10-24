Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma medalha

Rebeca Andrade confirma favoritismo e conquista o ouro no salto no Pan

Ginásta brasileira levou a sua segunda medalha até o momento no Pan-Americano de Santiago, no Chile
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 out 2023 às 19:00

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 19:00

Rebeca Andrade confirmou o favoritismo na final dos saltos feminino
Rebeca Andrade confirmou o favoritismo na final dos saltos feminino Crédito: Renato Assis /Fotoarena
Com dois saltos sensacionais, Rebeca Andrade confirmou seu favoritismo na final do salto feminino, nesta terça-feira, e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A brasileira campeã mundial somou 14,983 pontos.
Foi a segunda medalha de Rebeca no Pan, pois ela ficou com a prata na competição por equipes. O Brasil não conquistava uma medalha de ouro na ginástica artística feminina desde 2007, com Jade Barbosa.
O pódio do salto foi completado pela norte-americana Jordan Chiles (14,150) e a mexicana Natália Escalera (13,333).
No solo masculino, o brasileiro Artur Nori ficou com a medalha de prata (13,933), enquanto o ouro foi para o canadense Felix Dolci (14,233). O colombiano Juan Larrahondo (13,366) completou o pódio e conquistou a medalha de bronze.

Tópicos Relacionados

Política Esportes Ginástica Artística
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados