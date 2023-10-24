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João Gomes Jr exalta força do conjunto após conquista do bronze no Pan

Nadador capixaba subiu ao pódio com a equipe brasileira do 4x100m Medley Misto após ficar em terceiro lugar na final da categoria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 out 2023 às 14:36

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 14:36

João Gomes Jr conquistou mais uma medalha em Jogos Pan-Americanos
João Gomes Jr conquistou mais uma medalha em Jogos Pan-Americanos Crédito: Instagram/Reprodução
O Brasil caiu na água para a final dos 4x100m medley misto, na raia três, em disputa forte com Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Argentina, na noite desta segunda-feira (23). A equipe formada pelo capixaba João Gomes Júnior (peito), Guilherme Basseto (costas), Clarissa Rodrigues (borboleta) e Stephanie Balduccini (livre) completou em terceiro, com o bronze (3min49s24), atrás dos EUA (ouro com 3min44s71) e do Canadá (3min46s20). Depois de entrar em sexto na última troca, Balduccini se recuperou bem para levar o País ao pódio.
Essa foi a terceira medalha do nadador nascido em Vitória em Jogos Pan-Americanos. Na última edição da competição, que aconteceu há quatro anos em Lima, Peru, o nadador brasileiro conquistou o ouro nos 100m peito e no 4x100 medley misto, além da prata no 4x100m medley masculino.
"Este resultado é fruto de trabalho duro desse quarteto, dedicação e, claro, de uma equipe incrível que sempre esteve ao meu lado. Quero agradecer ao meu técnico Tiago Moreno, aos profissionais que me apoiam, e a todos vocês que torcem não apenas por mim, mas por toda a natação brasileira", afirmou João Gomes Jr, em postagem nas redes sociais. 
O atleta ainda ressaltou que continua motivado para continuar competindo e vai em busca de mais medalhas. "Essa conquista reforça a importância de focar no próximo desafio, desligar a 'chavezinha' e continuar a nadar em direção aos nossos sonhos. A jornada continua, e mal posso esperar para os desafios que o futuro reserva".

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