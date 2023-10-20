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Saiba quais são os atletas capixabas que vão disputar o Pan-Americano 2023

Competição começou neste sexta-feira (20) e vai até dia 5 de novembro. Brasil vai levar mais de 600 atletas, a maior delegação de sua história
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

20 out 2023 às 16:46

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 16:46

Paulo André, Didi Louzada e André Stein são os principais nomes capixabas no Pan-Americano
Paulo André, Didi Louzada e André Stein são os principais nomes capixabas no Pan-Americano Crédito: Heuler Andrey/DiaEsportivo; Instagram Didi/Divulgação; Ana Patrícia/Inovafoto/CBV
O Pan-Americano 2023 começou. Uma das principais competições esportivas do mundo, o Pan vai até o dia 5 de novembro. O torneio será disputado na cidade de Santiago, no Chile, e vai receber mais de 600 atletas brasileiros, número que torna esta delegação a maior já enviada pelo país a uma competição esportiva no exterior.
Desses mais de 600 atletas, 9 são capixabas: Andre Stein, Bruno Conde, Deborah Medrado, Didi, Geovanna Santos, João Gomes Jr, Krystian Kymerson, Yuri Falcão. Com isso, fizemos uma breve apresentação de cada um, mostrando qual modalidade vão disputar e as conquistas recentes. Confira!

André Stein (Vôlei de Praia Masculino)

Vôlei
André Stein venceu 3 das 6 etapas do Cicuito Brasileiro disputadas na temporada Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV
Nascido em Vila Velha, André Loyola Stein tem 29 anos e 2,01m de altura. Ele faz dupla com o paraibano George, que irá representar o Brasil na competição junto com ele. Em sua trajetória, a dupla já conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, e venceu algumas etapas do Circuito Brasileiro. Em 2017, André levou a medalha de ouro no Campeonato Mundial.

Bruno Conde (Karatê Masculino)

Bruno Conde será um dos atletas a representar o Espírito Santo na competição
Bruno Conde é um dos principais nomes brasileiros no Karatê Crédito: @fek_espiritosanto/Reprodução
Bruno Conde Ferrari Ferreira é atleta de karatê na categoria kata individual. Ele tem 24 anos, nasceu em Vitória, e luta pela Associação Askabusa Butokukai. Em 2022, terminou o ano no topo do ranking brasileiro e foi eleito o melhor atleta universitário do ano. Em 2023, conquistou o 3° lugar no Sul-Americano de Karatê. 

Déborah Medrado e Geovanna Santos (Ginástica Rítmica Feminina)

Déborah Medrado e Geovanna Santos, atletas capixabas da ginástica rítmica
Déborah Medrado e Geovanna Santos, atletas capixabas da ginástica rítmica Crédito: Reprodução / Instagram
Déborah Medrado Barbosa é atleta de ginástica rítmica pela categoria conjunto. Ela tem 21 anos e nasceu na Serra. Suas principais conquistas na modalidade são um ouro e um bronze nos Jogos Pan-Americanos 2019 e um bronze na Copa do Mundo de Atenas, em 2023, na categoria equipe geral. Após a publicação desta matéria, a atleta foi cortada da competição por conta de uma lesão. 
Geovanna Santos da Silva é atleta de ginástica rítmica pela categoria individual. Também tem 21 anos e nasceu em Pinheiros, interior do Espírito Santo. Suas principais conquistas na modalidade são um ouro nos Jogos Sul-Americanos de Assunção em 2022, um primeiro e um segundo lugar no individual geral do Pan-Americano 2023. 

Didi (Basquete Masculino)

Didi terá nova oportunidade no basquete estadunidense
Didi atualmente joga pelo Flamengo Crédito: Instagram Didi/Divulgação
Marcos Henrique Louzada Silva, ou Didi, é um atleta de basquete de 24 anos. Ele tem 1,96m de altura e atua pelo Flamengo. O ala-armador nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e já chegou a ser draftado pelo Atlanta Hawks, da NBA. Disputou a G-League pelo Cleveland Charge e teve uma breve passagem pelo basquete australiano.  No Brasil, já atuou pela equipe de Franca, onde foi vice-campeão do NBB. Também foi campeão do Sul-Americano Sub-21 de basquete pela Seleção Brasileira.

João Gomes Jr (Natação)

Nadador capixaba João Gomes Jr.
Nadador capixaba João Gomes Jr. Crédito: Reprodução / Instagram @jaoluiz
João Luiz Gomes Junior é nadador dos 100m peito e atual campeão pan-americano na categoria. Nasceu em Vitória, tem 37 anos e 1,90m de altura. Conquistou o Mundial de Natação em 2014, pela categoria 50m peito, além de uma medalha de prata no Mundial em 2017, também nos 50m peito.  

Krystian Kymerson (Surfe Masculino)

Krystian Kimerson garantiu o ouro no último fim de semana
Krystian Kimerson surfa desde os 3 anos de idade Crédito: Arquivo Pessoal
Krystan Kymerson de Souza Carvalho nasceu em Vitória e tem 31 anos.  Começou a surfar aos 3 anos de idade, por influencia do pai, e pegou suas primeiras ondas na Barra do Jucu, em Vila Velha. Sua principal conquista na modalidade foi um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Surfe em 2023. 

Yuri Falcão (Boxe Masculino)

Yuri Falcão, lutador de boxe capixaba e sobrinho de Touro Moreno
Yuri Falcão, lutador de boxe capixaba e sobrinho de Touro Moreno Crédito: Instagram/Reprodução
Yuri Falcão dos Reis é atleta de boxe pela categoria até 63,5 kg. Ele tem 21 anos, 1,70m de altura, e é sobrinho dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão. Suas maiores conquistas na modalidade foram os primeiros lugares no Campeonato Brasileiro de Boxe em 2022 e 2023. 

Paulo André Camilo (Atletismo Masculino)

Paulo André Camilo ficou abaixo dos 10 segundos, mas não bateu recorde nos 100m
Paulo André Camilo ficou abaixo dos 10 segundos, mas não bateu recorde nos 100m Crédito: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress
Paulo André Camilo de Oliveira é corredor dos 100m e do revezamento 4x100m. Ele é nascido em Santo André, São Paulo, mas é radicado no Espírito Santo. Suas principais conquistas na modalidade são um ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2019 no revezamento 4x100m, um ouro no Mundial de Revezamentos em 2019, também no 4x100m, e dois ouros nos jogos Universitários em Nápoles 2019 (100m e 200m).
Recentemente foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Ficou muito conhecido pelo grande público após sua participação na edição de 2022 do Big Brother Brasil, maior reality show do país. 

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