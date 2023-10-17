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Quem era Christian Figueiredo, fisiculturista morto aos 29 anos

Após a morte, Christian foi classificado pela esposa como “um marido, filho, irmão, atleta e amigo que deixou um legado incrível”

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2023 às 12:28
Christian Figueiredo, fisiculturista de 29 anos
Christian Figueiredo, fisiculturista de 29 anos Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Christian Franco Figueiredo, fisiculturista de 29 anos, morreu na tarde de segunda-feira (16), em São Paulo. A informação foi confirmada por Viviane Torres, esposa do atleta.
Informações preliminares dão conta de que Christian teve um ataque cardíaco durante uma cirurgia considerada simples. De acordo com Ricardo Martins e Fernando Ramos, amigos do fisiculturista, o atleta passou por “complicações que agravaram seu quadro”.

Quem era Christian Figueiredo?

Fisiculturista profissional, Christian acumulava mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava sua rotina de treinos. No mês de julho, o fisiculturista conquistou o Musclecontest Brazil 2023, conquistando a certificação para entrada na Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness.
Em um relacionamento de onze anos com a esposa Viviane, Christian foi classificado como “um marido, filho, irmão, atleta e amigo que deixou um legado incrível”.
Nas redes sociais, personalidades e fãs lamentaram a morte de Christian. “Era a última esperança dos Open brasileiros. Esse eu tinha certeza que iria chegar, uma perda muito triste”, comentou o judoca capixaba Nacif Elias.
“Vai em paz guerreiro. Que Deus conforte sua família. Parabéns pela humildade, exemplo e legado que nos deixou. Ficaram guardadas no coração todas as risadas, mano”, comentou outro internauta.

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