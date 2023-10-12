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Corrida de rua

Vitória recebe etapa do Circuito Corrida Vale 2023 em dezembro

Evento está marcado para o dia 10 de dezembro, na Orla de Camburi, e as inscrições começam a partir do dia 18 de outubro, às 9h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2023 às 11:00

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 11:00

A corrida será realizada neste domingo (27) entre Vila Velha e Vitória
Etapa de Vitória será a quarta prova do Circuito Corrida Vale 2023 Crédito: Divulgação
Mais uma corrida de rua do calendário capixaba está por vir. No dia 10 dezembro, acontece a etapa de Vitória do Circuito Corrida Vale 2023. As inscrições para o público geral começam no próximo dia 18, às 9h, e os interessados poderão escolher se querem disputar o trajeto de 3km, 5km ou 10km, que serão percorridos na Orla de Camburi.
Além da etapa no Espírito Santo, o circuito conta com outras três etapas. A primeira aconteceu dia 10 de setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e será seguida por Parauapebas, Pará, no dia 29 de outubro, e São Luís, no dia 26 de novembro.
O diretor de Saúde e Segurança e Riscos Operacionais, Claudemir Peres, afirma que a realização do circuito é um grande passo para gerar conexão entre as pessoas. “Queremos conectar as pessoas e mobilizá-las por um propósito maior, contribuindo para um mundo melhor. Isso também faz parte da mineração sustentável, que visa gerar benefícios conjuntos, pois juntos somos melhores e podemos fazer mais”, explicou.
Além do incentivo a um estilo de vida mais saudável, a ação, que acontece em parceria com o Sesi, busca conscientizar a sociedade pela proteção ao meio ambiente, pelo melhor aproveitamento de recursos e para dar visibilidade a projetos sociais. Estão previstas ainda atividades de bem-estar para todos, incluindo o público espectador.

Serviço

  • Circuito Corrida Vale 2023 - Etapa 4 
  • Local: Orla de Camburi, Vitória (ES)
  • Data: 10 de dezembro
  • Período de inscrições: A partir das 9h do dia 18/10 até o preenchimento das vagas
  • Valor da inscrição: R$ 50,00
  • Inscrições gratuitas para pessoas com deficiência e com 50% de desconto para pessoas com idade maior que 60 anos.
  • Inscrições e mais informações: www.vale.com/corridavale

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