Vitória recebe etapa do Circuito Corrida Vale 2023 em dezembro

Etapa de Vitória será a quarta prova do Circuito Corrida Vale 2023 Crédito: Divulgação

Mais uma corrida de rua do calendário capixaba está por vir. No dia 10 dezembro, acontece a etapa de Vitória do Circuito Corrida Vale 2023. As inscrições para o público geral começam no próximo dia 18, às 9h, e os interessados poderão escolher se querem disputar o trajeto de 3km, 5km ou 10km, que serão percorridos na Orla de Camburi.

Além da etapa no Espírito Santo, o circuito conta com outras três etapas. A primeira aconteceu dia 10 de setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e será seguida por Parauapebas, Pará, no dia 29 de outubro, e São Luís, no dia 26 de novembro.

O diretor de Saúde e Segurança e Riscos Operacionais, Claudemir Peres, afirma que a realização do circuito é um grande passo para gerar conexão entre as pessoas. “Queremos conectar as pessoas e mobilizá-las por um propósito maior, contribuindo para um mundo melhor. Isso também faz parte da mineração sustentável, que visa gerar benefícios conjuntos, pois juntos somos melhores e podemos fazer mais”, explicou.

Além do incentivo a um estilo de vida mais saudável, a ação, que acontece em parceria com o Sesi, busca conscientizar a sociedade pela proteção ao meio ambiente, pelo melhor aproveitamento de recursos e para dar visibilidade a projetos sociais. Estão previstas ainda atividades de bem-estar para todos, incluindo o público espectador.

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