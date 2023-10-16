Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Gazeta na Rede #23 - Reveja a live sobre Seleção Brasileira
2ª temporada

Gazeta na Rede #23 - Reveja a live sobre Seleção Brasileira

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 18:10

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 18:10

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta com análises e pitacos sobre as partidas da Seleção Brasileira e o futebol brasileiro. Confira no vídeo acima!

VEJA MAIS SOBRE FUTEBOL

Tite explica acerto com o Flamengo e revela conversa com Gabigol sobre a Copa

Jogador espanhol 18 anos é encontrado morto entre vagões de trem após desaparecimento

Ancelotti volta negar acerto com a seleção brasileira: 'São rumores, especulações'

Diniz barra capixaba Richarlison na seleção e testa Gabriel Jesus no ataque

Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e de outras seleções pelo mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Esportes Futebol Libertadores Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados