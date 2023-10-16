Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e de outras seleções pelo mundo

Após um empate amargo dentro de casa diante da modesta Venezuela, a Seleção Brasileira volta a campo na noite desta terça-feira (17) contra o Uruguai, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no estádio Centenário, em Montevidéu, a partir de 21h (de Brasília). Confira na lista abaixo onde assistir a esse e outros jogos de seleções!
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - América do Sul - 17/10
- Venezuela x Chile
Local: Monumental de Maturín - Venezuela
Horário: 18h
Transmissão: SporTV
- Paraguai x Bolívia
Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
Horário: 19h30
Transmissão: SporTV
- Equador x Colômbia
Local: Casa Blanca, Quito - Equador
Horário: 20h30
Transmissão: SporTV
- Uruguai x Brasil
Local: Centenário, Montevidéu - Uruguai
Horário: 21h
Transmissão: TV Gazeta e SporTV
- Peru x Argentina
Local: Nacional do Peru, Lima - Peru
Horário: 23h
Transmissão: SporTV
Mais seleções
- Inglaterra x Itália (Eliminatórias da Eurocopa)
Local: Wembley, Londres - Inglaterra
Horário: 15h45
Transmissão: SporTV
- França x Escócia (Amistoso)
Local: Pierre-Mauroy, Lille - França
Horário: 16h
Transmissão: SporTV 2