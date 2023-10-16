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Programação

Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias e de outras seleções pelo mundo

Elenco comandado por Fernando Diniz busca a recuperação da liderança das Eliminatórias após empate amargo diante da Venezuela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 10:45

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 10:45

O capixaba Richarlison em campo pela Seleção Brasileira
O capixaba Richarlison em campo pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva
Após um empate amargo dentro de casa diante da modesta Venezuela, a Seleção Brasileira volta a campo na noite desta terça-feira (17) contra o Uruguai, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no estádio Centenário, em Montevidéu, a partir de 21h (de Brasília). Confira na lista abaixo onde assistir a esse e outros jogos de seleções!

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - América do Sul - 17/10

  • Venezuela x Chile
    Local:     Monumental de Maturín - Venezuela
    Horário: 18h
    Transmissão: SporTV

  • Paraguai x Bolívia
    Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
    Horário: 19h30
    Transmissão: SporTV

  • Equador x Colômbia
    Local: Casa Blanca, Quito - Equador
    Horário: 20h30
    Transmissão: SporTV

  • Uruguai x Brasil
    Local: Centenário, Montevidéu - Uruguai
    Horário: 21h
    Transmissão: TV Gazeta e SporTV

  • Peru x Argentina 
    Local: Nacional do Peru, Lima - Peru
    Horário: 23h
    Transmissão: SporTV

Mais seleções

  • Inglaterra x Itália (Eliminatórias da Eurocopa)
    Local:     Wembley, Londres - Inglaterra
    Horário: 15h45
    Transmissão: SporTV

  • França x Escócia (Amistoso)
    Local: Pierre-Mauroy, Lille - França
    Horário: 16h
    Transmissão: SporTV 2

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