Uefa adia jogo entre Israel e Suíça para novembro após ataques do Hamas

Israel enfrentando Belarus pelas Eliminatórias da Eurocopa Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun

A Uefa confirmou nesta terça-feira que a partida entre as seleções de Israel e Suíça, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024, foi adiada para o próximo mês. A partida entre as duas equipes estava agendada para a quinta-feira desta semana, em Tel-Aviv, em solo israelense, palco de diversos ataques terroristas por parte do grupo Hamas desde sábado.

O jogo foi remarcado para o dia 15 de novembro, em local ainda a ser definido. "A Uefa continuará a acompanhar de perto a situação e manterá contato com todas as equipes envolvidas antes de tomar decisões sobre novas datas e sobre potenciais alterações em outros jogos que envolvam Israel", informou a entidade, em comunicado.

A Uefa já havia anunciado que todos os jogos de nível continental que seriam disputados em Israel num período de duas semanas seriam adiados, em razão dos conflitos no país. Os ataques do Hamas começaram no sábado no sul de Israel e já causaram a morte de centenas de pessoas tanto do lado israelense quanto do palestino.