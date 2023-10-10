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Guerra

Uefa adia jogo entre Israel e Suíça para novembro após ataques do Hamas

Partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024 estava marcada para esta quinta-feira (12), na cidade de Tel Aviv,  em Israel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2023 às 19:27

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 19:27

Israel enfrentando Belarus pelas Eliminatórias da Eurocopa
Israel enfrentando Belarus pelas Eliminatórias da Eurocopa Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun
A Uefa confirmou nesta terça-feira que a partida entre as seleções de Israel e Suíça, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024, foi adiada para o próximo mês. A partida entre as duas equipes estava agendada para a quinta-feira desta semana, em Tel-Aviv, em solo israelense, palco de diversos ataques terroristas por parte do grupo Hamas desde sábado.
O jogo foi remarcado para o dia 15 de novembro, em local ainda a ser definido. "A Uefa continuará a acompanhar de perto a situação e manterá contato com todas as equipes envolvidas antes de tomar decisões sobre novas datas e sobre potenciais alterações em outros jogos que envolvam Israel", informou a entidade, em comunicado.
A Uefa já havia anunciado que todos os jogos de nível continental que seriam disputados em Israel num período de duas semanas seriam adiados, em razão dos conflitos no país. Os ataques do Hamas começaram no sábado no sul de Israel e já causaram a morte de centenas de pessoas tanto do lado israelense quanto do palestino.
Em busca da vaga na Eurocopa do próximo ano, a seleção de Israel soma três vitórias em seis jogos no Grupo I. Tem 11 pontos e ocupa o terceiro lugar da chave. A Suíça, por sua vez, lidera com 14 pontos.

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