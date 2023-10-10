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Futebol

Libertadores: Conmebol confirma horário da final entre Fluminense e Boca

Duelo entre brasileiros e argentinos está marcado para acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro, na primeira semana de novembro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 out 2023 às 11:26

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:26

Cano foi um dos responsáveis pela classificação heroica do Fluminense
Cano foi um dos responsáveis pela classificação heroica do Fluminense Crédito: Maílson Santana
A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou que a final da Copa Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors (Argentina) no estádio do Maracanã no dia 4 de novembro, terá início às 17h (horário de Brasília).
Após superar o Internacional nas semifinais, o Tricolor retorna a uma final de Copa Libertadores após um hiato de 15 anos. Esta será a segunda oportunidade de a equipe das Laranjeiras jogar pelo inédito título da Libertadores, após ficar no quase ao ser superado pela LDU (Equador) em pleno estádio do Maracanã no ano de 2008.
Já a equipe argentina chega à sua 12ª final da Libertadores, a primeira desde 2018, empatando todos os confrontos do mata-mata: contra o Nacional (Uruguai) nas oitavas, o Racing (Argentina) nas quartas e o Palmeiras na semifinal.

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