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Eden Hazard, ex-Real Madrid, anuncia aposentadoria aos 32 anos

O jogador belga, que brilhou pelo Chelsea e jogou pela última vez com a camisa do Real Madrid, decidiu encerrar sua carreira de forma precoce em razão de uma série de problemas físicos

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 09:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2023 às 09:48
Real Madrid foi o último clube de Hazard
Real Madrid foi o último clube de Hazard Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Aos 32 anos, o meia Eden Hazard anunciou nesta terça-feira (10) sua aposentadoria. O jogador belga, que brilhou pelo Chelsea e jogou pela última vez com a camisa do Real Madrid, decidiu encerrar sua carreira de forma precoce em razão de uma série de problemas físicos ao longo dos últimos anos.
"É preciso escutar a si mesmo e dizer basta no momento certo. Depois de 16 anos e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar a minha carreira como jogador profissional. Pude realizar o meu sonho. Joguei e me diverti em muitos campos do mundo inteiro", escreveu Hazard, em suas redes sociais.
O jogador belga estava sem clube desde junho, quando encerrou seu contrato com o Real Madrid. Ele defendia o time espanhol desde 2019, período que tinha tudo para ser o auge de sua trajetória esportiva. No entanto, o atleta voltou a sofrer com lesões neste período e esteve longe de se destacar com a camisa da equipe espanhola.
Hazard também não atendeu às expectativas da torcida em sua passagem pela seleção belga, considerada uma das melhores da história. O jogador, que estreou na equipe em 2008 aos 17 anos, obteve prêmios individuais atuando pela equipe nacional, mas não chegou a levantar troféus. Ainda assim, ajudou a liderar a Bélgica em sua melhor campanha numa Copa do Mundo, em 2018.
Na Rússia, o time belga terminou na terceira colocação. E um dos destaques daquela campanha foi a vitória sobre o Brasil, por 2 a 1, nas quartas de final. Hazard foi um dos melhores jogadores do time europeu naquele Mundial, com direito ao prêmio Bola de Prata. No total, foram 126 partidas pela equipe, com 33 gols.
"Durante a minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, técnicos e companheiros de time. Obrigado a todos por esses grandes momentos! Sentirei falta de todos. Quero agradecer também aos clubes em que joguei: Lille, Chelsea e Real Madrid. E agradeço à Federação Belga de Futebol por ter representado minha seleção", declarou o jogador.
Hazard começou sua carreira no Lille, da França, aos 16 anos. Ganhou prêmios individuais e levantou troféus, chamando a atenção dos grandes da Europa. O Chelsea contratou o habilidoso meia em 2012. Foi no clube londrino que o meia mais se destacou. Com participação decisiva nas competições, foi campeão inglês, da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa.
No Real Madrid, ele também levantou seguidos troféus, mas muitas vezes como reserva ou mesmo fora dos gramados, em processo de recuperação física. Assim, participou das conquistas da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e das Supercopas da Espanha e da Europa.

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