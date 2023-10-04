Vitor Roque é o artilheiro com melhor custo por gol do Brasileirão

Vitor Roque tem sido um dos destaques do Brasil em 2023 e já está acertado com o Barcelona, da Espanha Crédito: Robson Mafra/AGIF

O ano de 2023 tem sido especial para um personagem do futebol brasileiro: Vitor Roque. O atacante de 18 anos tem se destacado ao longo do ano, marcando gols e entregando boas atuações para o time do Athletico-PR. Seu bom desempenho fez seu valor de mercado aumentar significativamente (segundo o Transfermarkt, o jovem valia 18 milhões de euros em abril e agora seu valor é de 32 milhões de euros). Com isso, o clube paranaense vendeu o jogador por cerca de R$ 236 milhões para o Barcelona, da Espanha, transformando esta em sua maior venda da história.

Os números de Vitor Roque são ótimos. Ele divide a vice-liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro com Marcos Leonardo - ambos com 11 gols. As jovens promessas só estão atrás de Tiquinho Soares, artilheiro máximo do campeonato com 13 gols até o momento. Além dos ótimos números brutos, o desempenho do jovem atacante fica melhor ainda quando se analisa o custo benefício de tê-lo na equipe.

Segundo uma análise do Sambafoot, responsável pelo Samba Gold, prêmio concedido ao melhor jogador e jogadora de futebol brasileiros, tanto Vitor Roque, como Marcos Leonardo e Tiquinho Soares, possuem o melhor custo beneficio por gol marcado. O futuro jogador do Barcelona lidera o ranking, com um salário anual de R$ 2,4 milhões e seus 11 gols, resultando em um custo de aproximadamente R$ 218 mil por gol.

Ele é seguido por Marcos Leonardo, do Santos, que recebe um salário anual de R$ 2,6 milhões, que combinados com seus 11 gols, resultam em um valor de R$ 236 mil por gol marcado. Em terceiro lugar vem Deyverson, atacante do Cuiabá. O folclórico personagem do futebol brasileiro recebe cerca de R$ 3, 6 milhões anuais, resultando em um valor de R$ 400 mil por gol. Tiquinho vem em seguida com um valor de R$ 428.571 pelos 13 gols que marcou no brasileirão até então.

O pior custo benefício entre os principais goleadores do futebol brasileiro é Luis Suárez. Ele marcou 8 gols no Campeonato Brasileiro até o momento e recebe um alto salário de R$ 23,7 milhões. Com isso, tem um alto custo por gol de R$ 2.962,500.

Vitor Roque é o mais barato por gol marcado; Suárez é o mais caro Crédito: Divulgação

Samba Gold 2023

O Samba Gold é uma importante premiação, realizada pelo portal Samba Foot de forma anual, que premia os melhores jogadores brasileiros que estão atuando no futebol profissional. A novidade para esta 16° edição é que agora o prêmio pode ser concedido para atletas que jogam em equipes brasileiras - anteriormente só eram indicados jogadores que atuam fora do Brasil.

Entre os indicados da categoria masculina estão Neymar, Vinícius Jr., Casemiro e Bruno Guimarães. Na categoria feminina, Debinha, Marta e Tamires estão presentes entre as indicadas, enquanto Endrick, Vitor Roque e Marcos Leonardo estão entre os indicados na categoria sub-20.