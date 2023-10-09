Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • É oficial! Flamengo anuncia Tite como seu novo treinador
Rubro-Negro

É oficial! Flamengo anuncia Tite como seu novo treinador

Técnico que estava sem clube desde que encerrou sua passagem na Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar chega para tentar reerguer o time Rubro-Negro após vários fracassos na temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 19:37

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 19:37

Tite é o novo técnico do Flamengo
Tite é o novo técnico do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação
Agora é oficial! Tite é o novo técnico do Flamengo. Após dias de negociação, a diretoria do clube enfim anunciou oficialmente seu novo comandante. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir desta terça-feira (10). 
O técnico gaúcho não chega sozinho ao comando do Flamengo. Será acompanhado por sua comissão técnica, que será formada pelos auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. 
Tite estava fora do mercado desde quando deixou o comando da Seleção Brasileira ao fim da Copa do Mundo do Catar. Ele esteve à frente da Seleção por 6 anos, sendo o comandante em duas Copas, mas não obteve sucesso. Desde então, Tite esperava comandar um grande clube europeu, uma expectativa que não se concretizou. O técnico recebeu sondagens do mundo árabe, do futebol dos Estados Unidos, soube do interesse do Corinthians, mas optou pelo Flamengo.

Veja Também

Messi pode ser emprestado para a Arábia Saudita após eliminação na MLS, diz jornal

Diniz se apresenta à seleção brasileira em Cuiabá após derrota em clássico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados