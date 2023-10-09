É oficial! Flamengo anuncia Tite como seu novo treinador

Agora é oficial! Tite é o novo técnico do Flamengo. Após dias de negociação, a diretoria do clube enfim anunciou oficialmente seu novo comandante. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir desta terça-feira (10).

O técnico gaúcho não chega sozinho ao comando do Flamengo. Será acompanhado por sua comissão técnica, que será formada pelos auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã. A comissão técnica do novo comandante contará com os… pic.twitter.com/2InjKMkoKt

Tite estava fora do mercado desde quando deixou o comando da Seleção Brasileira ao fim da Copa do Mundo do Catar. Ele esteve à frente da Seleção por 6 anos, sendo o comandante em duas Copas, mas não obteve sucesso. Desde então, Tite esperava comandar um grande clube europeu, uma expectativa que não se concretizou. O técnico recebeu sondagens do mundo árabe, do futebol dos Estados Unidos, soube do interesse do Corinthians, mas optou pelo Flamengo.