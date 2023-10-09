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Futebol

Diniz se apresenta à seleção brasileira em Cuiabá após derrota em clássico

Visando confrontos contra Venezuela e Uruguai, jogadores e comissão técnica se apresentam para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 out 2023 às 10:02

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 10:02

Diniz se apresentou em Cuiabá na noite deste domingo (08)
Diniz se apresentou em Cuiabá na noite deste domingo (08) Crédito: Joilson Marconne / CBF
Um dia após ser derrotado no clássico com o Botafogo, no comando do Fluminense, o técnico Fernando Diniz se apresentou à seleção brasileira na noite deste domingo (08), ao lado de outros integrantes da comissão técnica da equipe. O grupo começa a se concentrar em Cuiabá, onde a seleção fará o primeiro jogo desta Data Fifa, na quinta-feira (12).
"Estou muito motivado por voltar aqui. É sempre uma honra, uma grande alegria poder estar contribuindo com a seleção brasileira A gente vai procurar estreitar ainda mais as nossas relações. Obviamente que já tivemos algum ganho tático no período anterior e agora é dar sequência. A gente vai caminhar e estreitar a relação que é uma coisa sem fim", comentou Diniz.
Ao longo desta segunda-feira, os jogadores convocados devem se apresentar ao grupo, visando as partidas contra Venezuela e o Uruguai. O primeiro jogo, marcado para as 21h30 de quinta-feira, será disputado na Arena Pantanal. A segunda partida será disputada em Montevidéu. Ambos os jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
Diniz já vai comandar o primeiro treino desta Data Fifa nesta segunda, às 17h30, no gramado da Arena Pantanal. Entre os convocados, o treinador incluiu alguns estreantes, principalmente após sofrer quatro baixas, por lesões, nos últimos dias: Caio Henrique, Renan Lodi, Vanderson e Raphinha.
Para os seus lugares, Diniz chamou Guilherme Arana, Carlos Augusto, Yan Couto e David Neres.

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