Botafogo volta a vencer e liquida o Fluminense em 2 minutos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu neste domingo (8) o clássico contra o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, e abriu boa vantagem na liderança da competição.
O Botafogo abriu o caminho para uma vitória tranquila em um intervalo de dois minutos: Júnior Santos inaugurou o marcador, aos 19, e Tiquinho Soares ampliou dois minutos depois, com um golaço.
O time de Lúcio Flávio atuou com avanços e transições rápidas, lembrando as melhores atuações sob o comando de Luís Castro, e assim construiu o ótimo resultado.
A vitória no clássico encerrou um jejum do Fogão de cinco jogos sem vencer - quatro pela Série A e um pela Sul-Americana.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier (Yoni González), Nino, Marlon (Alexsander) e Marcelo (Leo Fernández); André, Arias e Ganso (Lima); John Kennedy, Keno (Diogo Barbosa) e Cano. T.: Fernando Diniz
BOTAFOGO
Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Hugo). T.: Lúcio Flávio.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 8 de outubro de 2023, às 16h
Público: 45.193 presentes
Renda: R$ 2.411.265,50
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)
Amarelos: Keno (Fluminense), John Kennedy (Fluminense) e Fernando Diniz (Fluminense); Tchê Tchê (Botafogo), Marlon Freitas (Botafogo)
Gols: Júnior Santos (Botafogo), aos 19'/1ºT, e Tiquinho Soares (Botafogo), aos 21'/1ºT