Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Messi pode ser emprestado para a Arábia Saudita após eliminação na MLS, diz jornal
Entenda o caso

Messi pode ser emprestado para a Arábia Saudita após eliminação na MLS, diz jornal

Sem calendário oficial nos Estados Unidos até o início de 2024, craque argentino pode reforçar equipe do futebol saudita
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 out 2023 às 14:38

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 14:38

Messi tem sido poupado pelo treinador do Inter Miami por conta de lesão
Messi tem sido poupado pelo treinador do Inter Miami por conta de lesão Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Sem possibilidades de avançar aos playoffs da Major League Soccer (MLS), Lionel Messi ficará sem disputar uma partida oficial pelo Inter Miami de outubro até o início de 2024. Para evitar isso, o atacante pode se transferir, sem custos, para o futebol da Arábia Saudita, por meio de um empréstimo de meia temporada - período em que ficará sem calendário pelo Inter. Ele se sagrou campeão da Leagues Cup em sua primeira competição oficial pela franquia da Flórida.
De acordo com o regulamento da MLS, jogadores podem ser emprestados por um curto período de tempo no caso em que suas respectivas franquias não conseguem garantir a classificação para o mata-mata da competição. Nesse modelo, o fundo de investimentos público da Arábia Saudita (PIF) teria interesse em contar com o camisa 10 até fevereiro - quando se inicia a nova temporada do futebol dos EUA.
A informação é do canal Sky Sports. Antes de concretizar sua ida para Miami, Messi recebeu uma proposta formal do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de R$ 2,2 bilhões anuais. À época, ele priorizava permanecer no futebol europeu, mas optou por se transferir ao Inter Miami para ficar mais próximo de sua família

Além da Arábia Saudita, outros clubes surgem como interessados em um possível empréstimo de Messi. Barcelona e Newell's Old Boys gostariam de contar com os serviços do atacante por pouco mais de quatro meses. O clube catalão, inclusive, tentou uma engenharia financeira junto à LaLiga para contratar e inscrever o camisa 10, mas não conseguiu chegar aos valores necessários antes do Inter Miami, de David Beckham, contratá-lo.
"A saída de Messi do Barcelona não foi agradável, ele não conseguiu se despedir do clube que o acolheu quando criança e acredito que as circunstâncias não foram as que ele queria. Vamos conversar para que ele tenha a oportunidade de se despedir de sua torcida no Barcelona. O Inter Miami vai atuar lá ou teremos algum tipo de jogo", afirmou Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, em entrevista recente à revista Club Del Deportista
Esta não seria a primeira vez que um jogador badalado da MLS se transfere para outro clube por um curto empréstimo. À época no Los Angeles Galaxy, Beckham se utilizou do mecanismo dos EUA para, em 2009 e 2010, defender o Milan por empréstimo.
O Inter Miami está na 14ª posição, com dois jogos a disputar. A eliminação matemática aconteceu na última partida, contra o Cincinnati. Messi, que se recupera de lesão e ficou fora dos últimos jogos da franquia, atua pela última vez neste ano contra o Charlotte FC. Depois disso, caso não seja emprestado, retornará apenas em fevereiro para defender o Inter Miami.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Flamengo acerta a contratação de Tite após fracasso com Sampaoli

Diniz se apresenta à seleção brasileira em Cuiabá após derrota em clássico

Botafogo volta a vencer e liquida o Fluminense em 2 minutos

Léo Jardim pega pênalti com "pulinho" e Vasco e São Paulo só empatam

Zagueiro do Campeonato Inglês sofre fratura exposta durante partida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Messi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados