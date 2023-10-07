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Cenas fortes

Zagueiro do Campeonato Inglês sofre fratura exposta durante partida

Chris Basham se machuca sozinho e jogo entre Fulham e Sheffield United fica parado por cerca de 15 minutos para atendimento médico; jogador é levado para hospital de ambulância
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2023 às 17:39

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 17:39

Uma cena assustadora e arrepiante paralisou o jogo entre Fulham e Sheffield United, pela rodada deste sábado do Campeonato Inglês. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Chris Basham, do Sheffield, acabou se machucando sozinho e teve uma fratura exposta na região do tornozelo esquerdo. As imagens são fortes e dá para ver seu pé e perna deslocados.
Ele foi tentar cruzar uma bola, sem marcação, mas caiu de mal jeito no campo e teve a fratura exposta no tornozelo. Após a lesão, Basham ficou deitado no gramado sentindo muitas dores. Os jogadores das duas equipes se afastaram por causa da gravidade da lesão e ficaram desesperados. O atleta foi atendido em campo ainda e deixou o estádio de ambulância direto para um hospital na cidade de Londres, local da partida.
Chris Basham tem 35 anos. Depois de ser atendido ainda dentro do campo, o jogador, já com menos dores, chegou a acenar para a torcida. A contusão foi acompanhada com ansiedade pelos torcedores das duas equipes. Os torcedores chegaram a aplaudir o jogador.
O jogo foi retomado depois da longa paralisação. E o dia não era mesmo para os jogadores do Sheffield United, que perderam a disputa por 3 a 1. O brasileiro William, ex-Corinthians, ajudou seu time com um dos gols. O time de Basham não faz uma temporada boa. Após oito rodadas, tem apenas um ponto e ocupa a última colocação da Premier League.

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