Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Após a estreia com goleada por 5 a 1 diante da Bolívia e vitória por 1 a 0 contra o Peru, a Seleção Brasileira volta a campo na noite desta quinta-feira (12), pela 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, diante da Venezuela. A partida, que será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, acontece às 21h30 e pode consolidar a liderança brasileira na tabela de classificação. Confira na lista abaixo onde assistir esse e outros jogos de seleções!