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Programação

Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Seleção Brasileira entra em campo na noite desta quinta-feira (12), às 21h30, diante da Venezuela, em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2023 às 14:43

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 14:43

Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira
Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após a estreia com goleada por 5 a 1 diante da Bolívia e vitória por 1 a 0 contra o Peru, a Seleção Brasileira volta a campo na noite desta quinta-feira (12), pela 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, diante da Venezuela. A partida, que será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, acontece às 21h30 e pode consolidar a liderança brasileira na tabela de classificação. Confira na lista abaixo onde assistir esse e outros jogos de seleções!

3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas - 12/10

  • Colômbia x Uruguai
    Local:     Roberto Melendez, Barranquilla - Colômbia
    Horário:     17h30
    Transmissão: SporTV

  • Bolívia x Equador
    Local:     Hernando Siles, La Paz - Bolívia
    Horário:     20h
    Transmissão: SporTV

  • Argentina x Paraguai
    Local:     Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
    Horário:     20h
    Transmissão: SporTV2

  • Chile x Peru
    Local: Monumental David Arellano, Santiago - Chile
    Horário: 21h
    Transmissão: SporTV

  • Brasil x Venezuela
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta e SporTV

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