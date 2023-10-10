Confira onde assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Após a estreia com goleada por 5 a 1 diante da Bolívia e vitória por 1 a 0 contra o Peru, a Seleção Brasileira volta a campo na noite desta quinta-feira (12), pela 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, diante da Venezuela. A partida, que será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, acontece às 21h30 e pode consolidar a liderança brasileira na tabela de classificação. Confira na lista abaixo onde assistir esse e outros jogos de seleções!
3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas - 12/10
- Colômbia x Uruguai
Local: Roberto Melendez, Barranquilla - Colômbia
Horário: 17h30
Transmissão: SporTV
- Bolívia x Equador
Local: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
Horário: 20h
Transmissão: SporTV
- Argentina x Paraguai
Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
Horário: 20h
Transmissão: SporTV2
- Chile x Peru
Local: Monumental David Arellano, Santiago - Chile
Horário: 21h
Transmissão: SporTV
- Brasil x Venezuela
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta e SporTV