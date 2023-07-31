Na estrada dos louros, Botafogo corre para o título do Brasileirão

Embalado, Botafogo vai passando por cima dos rivais um a um Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Faltam duas rodadas para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas o título simbólico dessa primeira parte da competição é do Botafogo. E não foi de qualquer jeito que o Glorioso chegou a esse ponto. O fato é que após anos em posições inferiores, o clube alvinegro nada de braçada para conquistar o título que não vem desde 1995.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem 90% de chances de ser campeão brasileiro nesta temporada. Em 17 jogos até aqui, o Glorioso venceu 14, empatou 1 e perdeu 2. Uma campanha absurda com a eficiência de 84%.

O time - inicialmente comandado por Luis Castro, com quatro jogos sobre o comando de Cláudio Caçapa e que agora tem Bruno Lage à frente do elenco - acumula até aqui o melhor ataque do campeonato (ao lado do Palmeiras) com 32 gols marcados, a melhor defesa com apenas 10 gols sofridos e ainda tem Tiquinho Soares, artilheiro da competição com 13 gols.

Os números falam muito alto sobre a campanha do Botafogo, mas sobre desempenho, os números são incapazes de falar. A vitória categórica sobre o Curitiba no último domingo (30) mostrou mais uma atuação de gala de um time que está encaixado, bem treinado e com a eficiência que beira à perfeição. O Botafogo praticamente não joga mal. E algumas vezes até jogou mal, e conseguiu ainda assim buscar o resultado.

Se Tiquinho é o nome que mais chama a atenção, vários outros jogadores fazem temporada irretocável: Eduardo, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Adryelson, Victor Cuesta e o goleiro Lucas Perri. Outros jogadores, ainda que irregulares como Victor Sá, Gustavo Sauer e Di Plácido, conseguem contribuir muito para o time.

A empolgação do torcedor é justa e consegue deixar de lado as desconfianças dos mais tradicionais. O gol de Gustavo Sauer na vitória sobre o Coxa, após assistência e caneta desconcertante de Victor Sá, ostentando a histórica camisa 7 do Glorioso foi qualquer coisa. Foi para fazer a memória do torcedor ir longe nos anos de glória.