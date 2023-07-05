Veja a análise dos duelos dos times brasileiros no mata-mata da Libertadores

Chaveamento da Libertadores 2023 Crédito: Reprodução / Conmebol

Os 16 clubes que avançaram à fase de mata-mata da Libertadores conheceram parte de seus destinos na competição no início da tarde desta quarta-feira (05), após o sorteio dos duelos de oitavas de final e do chaveamento para a “Glória Eterna” serem realizados na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Dos seis times brasileiros que seguem na competição, quatro carregam favoritismo nas oitavas de final. São os casos de Flamengo, Fluminense, Athletico-PR e Palmeiras. Já Internacional e Atlético-MG terão que mostrar muito futebol para conseguirem chegar às quartas de final da competição continental. Vamos avaliar cada confronto dos times brasileiros.

Olímpia x Flamengo

Com quatro vitórias e dois empates, o Olímpia é o dono da segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Porém, se os números se mostram ótimos, o desempenho não chega a tanto. Os paraguaios lideraram o frágil Grupo H, que contava com Melgar, Patronato e Atlético Nacional. No campeonato de seu país, o Olímpia é só o sexto colocado. É um time que não perdeu na Liberta, mas também não foi testado em alto nível.

Por esses fatores, o Olímpia não conseguirá fazer frente ao Flamengo, que sob o comando de Sampaoli parece estar chegando em seu melhor momento na temporada. Vacilou ao ficar na segunda colocação do Grupo A, mas vive excelente fase e ainda vai contar com reforços importantes nesta fase da competição. O Rubro-Negro vai avançar sem sustos nesta fase da competição.

Fluminense x Argentino Jrs

O Tricolor teve como principais rivais River Plate e Sporting Cristal na fase inicial da Libertadores, e se classificou no primeiro lugar do Grupo D. Um feito importante para ganhar moral. Entretanto, o time de Fernando Diniz não vive seu melhor momento, sofre com os desfalques e tem se mostrado irregular nos últimos jogos. Ainda assim entra favorito diante do Argentino Jrs, grata surpresa na competição, e que rivalizou com o Corinthians pela segunda vaga no Grupo E. A vitória em plena Neo Química Arena foi fundamental para o clube argentino chegar até esta fase da competição. É uma equipe esforçada, mas não vai conseguir parar o Fluminense.

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Internacional x River Plate

Líder do Grupo B da Libertadores, o Internacional terá a vantagem de fazer o segundo jogo das oitavas de final em casa, e precisará muito do fator torcida para superar o River Plate. O time colorado é bem ajustado por Mano Menezes, mas não coloca medo em ninguém. Tanto na Liberta quanto no Brasileirão vive de altos e baixos. Do outro lado, o River que teve um início horrível na competição continental, mas se recuperou, não sabe o que é perder há três jogos no torneio, e ainda é o líder isolado do Campeonato Argentino. O River Plate chega para o duelo contra o Inter em seu melhor momento no ano. O Inter não terá vida fácil.

Athletico-PR x Bolívar

Dono de uma campanha com 13 pontos no equilibrado Grupo G ao lado de Atlético-MG e Libertad, o Furacão chega com moral às oitavas de final da Libertadores. O clube, que é o atual vice-campeão do torneio, sabe disputar os jogos decisivos, tem um bom time e é muito forte dentro de casa. O Bolívar, segundo colocado do Grupo C, conta com o fator altitude a seu favor quando joga em casa, mas muito pouco para conseguir surpreender na competição. O Furacão vai levar essa.

Palmeiras x atlético-MG