Rio Branco projeta disputar a Série C em até 3 anos com investimento na SAF

Presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, deu entrevista para o Bom Dia ES na manhã desta segunda-feira (29) e falou sobre a SAF Crédito: Filipe Souza

Faltam apenas detalhes burocráticos para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Rio Branco virar realidade, mas o torcedor capa-preta já pode se empolgar com o que está por vir. Em entrevista ao Bom Dia ES nesta segunda-feira (29), o presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, relatou algumas movimentações e apresentou algumas metas para o time capixaba.

O contrato com a T2R Sports, assinado na última quarta-feira (24), prevê um investimento mínimo de R$ 50 milhões pelos próximos 10 anos. Deste valor, 20%, ou seja: R$ 10 milhões, serão destinados à infraestrutura do clube, inclusive na construção do Centro de Treinamento Capa-Preta, que vai atender o time profissional e às categorias de base.

Mas são os R$ 40 milhões destinados ao futebol que vão fazer o torcedor capa-preta sonhar com resultados a curto prazo. O contrato possui cláusula de confidencialidade que não deixa revelar os valores que serão investidos de forma espaçada, em dois, em cinco, e em 10 anos. Mas Paulo Pachêco já apresentou alguns objetivos do clube. "A meta é disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em até 3 anos. E até 2030, o Rio Branco visa estar entre os 40 melhores do ranking da CBF. Isso quer dizer que estaremos na Série B, ou na Série C bem perto do acesso", afirmou o mandatário.

Para 2024, o clube promete títulos. "Para o Capixabão e para Copa ES do ano que vem, o valor da folha salarial será quintuplicado. É um investimento para ser campeão dos dois torneios", afirmou Pachêco lembrando que a projeção de arrecadação do Rio Branco para este ano é de R$ 1,7 milhão, e que sem o aporte da SAF, o clube jamais teria condições de arrecadar os R$ 50 milhões que serão investidos pela T2R Sports.

Renato Antunes será o presidente da SAF

O presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, e representantes da T2R Sports Ltda assinaram contrato da SAF na quarta-feira (24) Crédito: Divulgação

O Rio Branco será o primeiro clube capixaba a se tornar SAF, e com isso vem algumas mudanças no clube. Pachêco explicou como fica a nova organização. "A T2R Sports será a nova gestora do futebol do Rio Branco. A empresa é a proprietária do Rio Branco SAF, eu continuarei como presidente da associação. O acionista da T2R Sports Renato Antunes será o presidente da SAF. Nós continuaremos com 10% da empresa que será criada, os 90% restante serão da T2R Sports. A decisão final (contratações e gestão do futebol) é da empresa, mas nós teremos duas cadeiras. Uma no conselho de administração e uma no conselho fiscal", pontuou.

O Rio Branco agora caminha para finalizar os trâmites burocráticos e consolidar a SAF. "O contrato foi assinado, mas a negociação acontecia desde janeiro. Não negociava somente com uma empresa, mas essa foi a melhor oferta para o clube. Nesse período o Conselho Deliberativo já estava redigindo a alteração estatutária, que já está pronta para a aprovação dos sócios. Será feita alteração do estatuto e em seguida aprovação do contrato de venda do clube", informou.