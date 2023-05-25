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Futebol Capixaba

Rio Branco-ES anuncia SAF com investimento de R$ 50 milhões

Equipe capixaba manteve as negociações em sigilo desde janeiro, e é o primeiro clube do Espírito Santo a ter sua SAF (Sociedade Anônima de Futebol)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2023 às 11:45

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:45

Acordo foi firmado na manhã desta quinta-feira (25)
Acordo foi divulgado na manhã desta quinta-feira (25) Crédito: Assessoria
Depois de um longo processo de negociações que aconteceram em sigilo e começaram em janeiro deste ano, o Rio Branco Atlético Clube, fundado em 1913, é o primeiro clube do Espírito Santo a ter sua SAF (Sociedade Anônima de Futebol).
Maior campeão capixaba com 37 títulos estaduais e dono da maior torcida do Espírito Santo, o Rio Branco agora terá mais oportunidades de crescimento, com investimentos necessários para que a estrutura do clube e o futebol capa-preta deem um salto de qualidade.
Com a proposta aceita pela diretoria do clube, serão investidos pela T2R Sports Ltda – composta pelos fundadores das startups Zaitt e Shipp –, de no mínimo, R$ 50 milhões em dez anos, dos quais R$ 10 milhões serão destinados à infraestrutura do clube, incluindo a construção de um centro de treinamento.

O negócio foi estruturado pela Matix Capital, mesma empresa que trouxe a Eagle Holdings, de John Textor, para o Botafogo e a 777 Partners para o Vasco, entre outros clubes. A Matix Capital é referência na estruturação e constituição de SAFs no país. A VPx, consultoria estratégica de Rodrigo Miranda, ex-CEO da Zaitt e Shipp, também participou do processo de planejamento estratégico.
As negociações do Rio Branco com os potenciais investidores ficaram em sigilo até esta quarta-feira (24), quando a proposta da SAF foi assinada pelo presidente do clube, Paulo Pachêco, e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Gumiero. Como preza o estatuto, o contrato agora será enviado para deliberação e votação dos sócios em assembleia, o que acontecerá nos próximos dias.
"O objetivo é reconquistar relevância no cenário nacional, fortalecendo o futebol e o orgulho capa-preta", afirmou o presidente Paulo Pachêco.
Para Victor Oliveira, da Matix Capital, a gestão do futebol no Brasil está se profissionalizando e levando os clubes a outros patamares de investimento.
Renato Antunes, CEO da T2R Sports, afirma que os próximos anos serão de muito trabalho, mas o Rio Branco será certamente um dos maiores cases de sucessos entre as SAFs brasileiras.

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