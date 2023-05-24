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Galo Forte

De virada, Atlético-MG vence o Athletico-PR e ganha fôlego na Libertadores

O atacante Paulinho marcou os dois gols da vitória do time mineiro sobre o Furacão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2023 às 21:18

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 21:18

Paulinho marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Furacão
Paulinho marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Furacão Crédito: Pedro Souza/Atlético
O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (23), no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.
Paulinho marcou os dois gols do Galo, aos 23 e aos 43 minutos do segundo tempo. O atacante balançou as redes em todos os jogos da Libertadores em que o Galo fez gol -ele só passou em branco no empate por 0 a 0 com o Carabobo (na fase preliminar) e na derrota por 1 a 0 para o Libertad. Alex Santana anotou o tento do Furacão, que inaugurou o placar aos seis da segunda etapa.
O Athletico segue líder do Grupo G, com sete pontos, mas viu a vantagem diminuir. A equipe perdeu a invencibilidade na atual edição da Libertadores. O Atlético-MG chegou aos seis pontos. Ambos os clubes brasileiros voltam à ação na Libertadores no dia 6 de junho, pela quinta rodada. O Furacão recebe o Libertad, às 19h, enquanto o Galo visita o Alianza Lima, às 21h. 

O Jogo

O Galo encurralou o adversário e controlou as ações na primeira etapa. A equipe de Coudet teve intensidade e volume de jogo, mas não conseguiu evoluir na conclusão das jogadas e parou em Bento nas principais chances que criou. Recuado, o Athletico conseguiu frear o ímpeto do time da casa e saiu na frente logo após o intervalo. O Furacão só havia acertado o gol de Everson uma vez nos 45 minutos iniciais antes de marcar com Alex Santana, que saiu do banco de reservas.
A estrela de Paulinho brilhou para virar a partida na reta final. O camisa 10 do Atlético chegou a sete gols na Libertadores e foi responsável direto por todos os resultados positivos do clube no torneio.

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