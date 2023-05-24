De virada, Atlético-MG vence o Athletico-PR e ganha fôlego na Libertadores

Paulinho marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Furacão Crédito: Pedro Souza/Atlético

O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (23), no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Paulinho marcou os dois gols do Galo, aos 23 e aos 43 minutos do segundo tempo. O atacante balançou as redes em todos os jogos da Libertadores em que o Galo fez gol -ele só passou em branco no empate por 0 a 0 com o Carabobo (na fase preliminar) e na derrota por 1 a 0 para o Libertad. Alex Santana anotou o tento do Furacão, que inaugurou o placar aos seis da segunda etapa.

O Athletico segue líder do Grupo G, com sete pontos, mas viu a vantagem diminuir. A equipe perdeu a invencibilidade na atual edição da Libertadores. O Atlético-MG chegou aos seis pontos. Ambos os clubes brasileiros voltam à ação na Libertadores no dia 6 de junho, pela quinta rodada. O Furacão recebe o Libertad, às 19h, enquanto o Galo visita o Alianza Lima, às 21h.

O Jogo

O Galo encurralou o adversário e controlou as ações na primeira etapa. A equipe de Coudet teve intensidade e volume de jogo, mas não conseguiu evoluir na conclusão das jogadas e parou em Bento nas principais chances que criou. Recuado, o Athletico conseguiu frear o ímpeto do time da casa e saiu na frente logo após o intervalo. O Furacão só havia acertado o gol de Everson uma vez nos 45 minutos iniciais antes de marcar com Alex Santana, que saiu do banco de reservas.