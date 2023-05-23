Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • STJD denuncia Athletico-PR por gesto racista de torcedor contra flamenguistas
Providências

STJD denuncia Athletico-PR por gesto racista de torcedor contra flamenguistas

Ato ocorreu durante a partida entre o Furacão e o Rubro-Negro Carioca pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mai 2023 às 18:26

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 18:26

Athletico-PR pode ser multado pelo gesto racista do torcedor do clube
Athletico-PR pode ser multado pelo gesto racista do torcedor do clube Crédito: Twitter/Reprodução
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Athletico-PR por causa de um gesto racista de um torcedor em direção a flamenguistas, durante partida envolvendo os dois times, pela quarta rodada do Brasileirão. O clube paranaense corre o risco de sofrer uma multa de até R$ 100 mil.
A denúncia será analisada pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD no dia 31 deste mês, segundo apurou o Estadão. O edital do caso ainda não foi publicado no site do tribunal.
O caso se refere ao ato de um torcedor, fazendo gestor imitando "macaco" em direção à torcida do Flamengo presente na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida disputada no dia 7 deste mês. Vídeos feitos pelos próprios torcedores do Athletico-PR flagraram os atos discriminatórios. No dia seguinte, a direção do clube revelou ter identificado o torcedor, que não era sócio do clube.
O time, contudo, não escapou de uma denúncia no STJD. O Athletico-PR foi denunciado com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".
Como o ato não envolveu nenhum jogador ou membro da comissão técnica do time da casa, a denúncia prevê apenas multa ao clube, que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil. "A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias", diz o CBJD.
O Athletico-PR não corre risco de perder pontos na tabela do Brasileirão porque o ato racista foi isolado. O CBJD só prevê tal punição quando "considerável número de pessoas" pratica o ato discriminatório.
"Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente; caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, a entidade de prática desportiva será excluída da competição, torneio ou equivalente", diz o artido do CBJD.

Veja Também

Saída de Vini Jr. do Real representa negócio de R$ 5 bilhões

Polícia prende 3 torcedores do Valencia que cometeram ataques racistas contra Vini Jr.

Libertadores: confira como assistir aos jogos da 4ª rodada da fase de grupos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Justiça Racismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados