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Futebol

Libertadores: confira como assistir aos jogos da 4ª rodada da fase de grupos

Equipes brasileiras entram em campo a partir desta terça-feira (23); veja datas, horários e transmissão das partidas desta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2023 às 11:33

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 11:33

Atlético, Palmeiras e Flamengo são cotados como favoritos para a conquista da Libertadores, mas vivem momentos diferentes na temporada
Atlético, Palmeiras e Flamengo são cotados como favoritos para a conquista da Libertadores, mas vivem momentos diferentes na temporada Crédito: Pedro Souza (Atlético-MG), Cesar Greco (Palmeiras) e Gilvan de Souza (Flamengo)

Terça-feira (23)

  • Atlético-MG x Athletico-PR
    Horário:     19h
    Onde: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Paramount +

Quarta-feira (24)

  • Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras
    Horário:     19h
    Onde: General Pablo Rojas, Assunção - Paraguai
    Transmissão: ESPN e Star +

  • Argentinos Juniors (ARG) x Corinthians
    Horário: 21h30 
    Onde: Diego Armando Maradona, Buenos Aires - Argentina
    Transmissão: Globo (SP), Espn e Star +

  • Ñublense x Flamengo 
    Horário: 21h30
    Onde: Collao, Concepción - Chile
    Transmissão: TV Gazeta

Quinta-feira (25)

  • The Strongest (BOL) x Fluminense
    Horário:     19h
    Onde: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
    Transmissão: ESPN e Star +

  • Metropolitanos (VEN) x Internacional
    Horário:     21h
    Onde: Olímpico de la Universidade Central, Caracas - Venezuela
    Transmissão: Paramount +

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