Libertadores: confira como assistir aos jogos da 4ª rodada da fase de grupos

Terça-feira (23)
- Atlético-MG x Athletico-PR
Horário: 19h
Onde: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: Paramount +
Quarta-feira (24)
- Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras
Horário: 19h
Onde: General Pablo Rojas, Assunção - Paraguai
Transmissão: ESPN e Star +
- Argentinos Juniors (ARG) x Corinthians
Horário: 21h30
Onde: Diego Armando Maradona, Buenos Aires - Argentina
Transmissão: Globo (SP), Espn e Star +
- Ñublense x Flamengo
Horário: 21h30
Onde: Collao, Concepción - Chile
Transmissão: TV Gazeta
Quinta-feira (25)
- The Strongest (BOL) x Fluminense
Horário: 19h
Onde: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
Transmissão: ESPN e Star +
- Metropolitanos (VEN) x Internacional
Horário: 21h
Onde: Olímpico de la Universidade Central, Caracas - Venezuela
Transmissão: Paramount +