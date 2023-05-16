Veja os palpites dos jornalistas de A Gazeta para as oitavas da Copa do Brasil

O editor e colunista de Esportes, Filipe Souza, e os repórteres Breno Coelho e João Barbosa cravaram quais são as equipes que vão avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Resta saber agora quem vai acertar né. Confira o vídeo acima.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados