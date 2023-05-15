  • Futebol
  • Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das oitavas de final
Futebol

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das oitavas de final

Veja datas, horários e como assistir aos jogos da competição mais democrática do país, com jogos entre terça (16) e quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2023 às 15:05

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:05

Marcelo, Gómez e Hulk entram em campo pela Copa do Brasil nesta semana
Marcelo, Gómez e Hulk entram em campo pela Copa do Brasil nesta semana Crédito: Marcelo Gonçalves (Fluminense), Cesar Greco (Palmeiras) e Pedro Souza (Atlético-MG)

Terça-feira (16)

  • Fluminense x Flamengo
    Horário:     21h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere e SporTV

Quarta-feira (17)

  • Santos x Bahia
    Horário:     19h
    Local: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: SporTV e Premiere

  • Palmeiras x Fortaleza
    Horário:     19h
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Grêmio x Cruzeiro
    Horário:     19h30
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Amazon Prime Video

  • Sport x São Paulo
    Horário: 20h
    Local:     Ilha do Retiro, Recife
    Transmissão: Amazon Prime Video

  • Atlético-MG x Corinthians
    Horário:     21h30
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Amazon Prime Video, Globo (MG), Premiere e SporTV

  • América-MG x Internacional
    Horário:     21h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Amazon Prime Video

  • Athletico-PR x Botafogo
    Horário:     21h30
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Transmissão: TV Gazeta

