Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das oitavas de final

Terça-feira (16)
- Fluminense x Flamengo
Horário: 21h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere e SporTV
Quarta-feira (17)
- Santos x Bahia
Horário: 19h
Local: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: SporTV e Premiere
- Palmeiras x Fortaleza
Horário: 19h
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Premiere e SporTV
- Grêmio x Cruzeiro
Horário: 19h30
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Amazon Prime Video
- Sport x São Paulo
Horário: 20h
Local: Ilha do Retiro, Recife
Transmissão: Amazon Prime Video
- Atlético-MG x Corinthians
Horário: 21h30
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: Amazon Prime Video, Globo (MG), Premiere e SporTV
- América-MG x Internacional
Horário: 21h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Amazon Prime Video
- Athletico-PR x Botafogo
Horário: 21h30
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: TV Gazeta