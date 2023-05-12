Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Esquema de apostas pode gerar multa de R$ 100 mil e suspensão de 2 anos a jogadores
Punição

Esquema de apostas pode gerar multa de R$ 100 mil e suspensão de 2 anos a jogadores

Em sua segunda fase, a chamada Operação Penalidade Máxima aprofundou a investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e denunciou 14 jogadores à Justiça nesta semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:52

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:52

Bauermann, Vitor Mendes e Jesus Trindade são alguns dos atletas acusados de envolvimento em apostas esportivas
Bauermann, Vitor Mendes e Jesus Trindade são alguns dos atletas acusados de envolvimento em apostas esportivas Crédito: Reprodução (Redes Sociais)
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) prevê que jogadores condenados no esquema de apostas investigado pelo Ministério Público de Goiás poderão sofrer punições duras na esfera esportiva. O STJD projeta suspensão de até dois anos, multa de R$ 100 mil e até o banimento nas competições esportivas.
"Com a identificação e comprovação da participação de atletas, os mesmos serão denunciados e punidos com penas de suspensão de 180 a 720 dias, cumulada com multa de até R$ 100 mil e, em casos de reincidência, a eliminação do atleta (penas previstas nos artigos 243 e 243-A. ambos do CBJD)", informou a Procuradoria do tribunal, em comunicado.
O STJD informou também que "está investigando e apurando todo os casos deflagrados na Operação Penalidade Máxima", em contato próximo com o Ministério Público de Goiás e a CBF, que tem parceria com a empresa Sportradar para identificar movimentações suspeitas nos sites de apostas em jogos dos campeonatos nacionais.

O tribunal deve começar a tomar decisões na próxima semana sobre os jogadores denunciados pelo MP. Alguns poderão sofrer suspensão provisória, de 30 dias. O STJD enfatizou que "não há nenhuma hipótese de paralisação de qualquer competição ou anulação das partidas" porque não há indícios de participação dos clubes e das casas de apostas no esquema.
"Atentos e preocupados com a manutenção da credibilidade do futebol brasileiro, a Procuradoria destaca que vem atuando através da troca de informações e a colaboração entre as instituições (Ministério Público de Goiás x STJD) agindo para que todos os envolvidos sejam denunciados e levados a julgamento com base no que prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)", disse a Procuradoria, no comunicado.
Em sua segunda fase, a chamada Operação Penalidade Máxima aprofundou a investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e denunciou 14 jogadores à Justiça nesta semana. Outros atletas foram apenas citados em documento do MP, sem acusação formal. Alguns destes já foram afastados dos seus clubes nos últimos dias.
No total, 12 jogadores foram apartados das atividades cotidianas dos seus times: Vitor Mendes (Fluminense), Bryan Garcia e Pedrinho (Athletico-PR), Richard (Cruzeiro), Nino Paraiba (América-MG), Maurício (Internacional), Raphael Rodrigues (Avaí), Alef Manga e Jesus Trindade (Coritiba), Paulo Miranda (sem clube), Fernando Neto (São Bernardo) e Eduardo Bauermann (Santos).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mercado de apostas esportivas é um elefante na sala do futebol brasileiro

Brasileirão 2023 pode ser paralisado por conta de esquemas de apostas? Entenda

Fluminense afasta zagueiro Vitor Mendes em meio à investigação sobre manipulação

Jogador do Palmeiras diz que vai à Justiça contra insinuações sobre esquema em apostas

Santos decide afastar Bauermann por suspeita de envolvimento em apostas esportivas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Justiça Multa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados