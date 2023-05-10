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Gabriel Menino

Jogador do Palmeiras diz que vai à Justiça contra insinuações sobre esquema em apostas

"Jamais tive envolvimento com episódios de apostas esportivas. Na minha vida pessoal e profissional zelo pela ética, lealdade e pelos princípios da legalidade", disse Gabriel Menino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2023 às 06:52

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 06:52

Gabriel Menino, do Palmeiras, usou seu Instagram para informar que vai à Justiça contra as insinuações de que estaria envolvido em esquema de apostas esportivas — o Ministério Público de Goiás investiga jogadores envolvidos na manipulação, mas o nome do volante não está entre os suspeitos.
Menino negou estar envolvido no esquema. "Jamais tive envolvimento com episódios de apostas esportivas. Na minha vida pessoal e profissional zelo pela ética, lealdade e pelos princípios da legalidade", disse.
Gabriel Menino comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Tombense, na Copa do Brasil
Gabriel Menino comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Tombense, na Copa do Brasil Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
"Comunico que meu staff jurídico apresentará, o mais breve possível, uma queixa-crime contra o responsável por insinuar minha participação em esquema de apostas esportivas. Também adotarei as medidas necessárias para os mesmos que usarem a internet para continuar a disseminação de falsas informações."
Um lance protagonizado pelo volante viralizou nos últimos dias e levou alguns torcedores a duvidarem sobre a "normalidade" da situação.
A jogada ocorreu em Vasco x Palmeiras, jogo realizado no dia 23 de abril, dentro do Maracanã, e válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Assim que o juiz apitou o início do 2° tempo, Menino recebeu de Zé Rafael e fez um lançamento. A bola saiu sem direção e acabou em lateral para os cariocas.
Alguns torcedores suspeitaram do lance ao mostrar, em casas de apostas, a opção de "lateral" no item "o que vai acontecer primeiro no jogo" — cobrança de falta, tiro de meta, escanteio e até gol são outras opções disponíveis.

Assista ao lance em questão

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