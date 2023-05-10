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Mais um caso

Fluminense afasta zagueiro Vitor Mendes em meio à investigação sobre manipulação

O jogador foi vetado da partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, apesar de ter viajado com o elenco tricolor para Belo Horizonte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mai 2023 às 09:25

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 09:25

Vitor Mendes em jogo do Fluminense pela Libertadores
Vitor Mendes em jogo do Fluminense pela Libertadores Crédito: Lucas Almeida
A direção do Fluminense afastou temporariamente o zagueiro Vitor Mendes das atividades do clube. O jogador foi vetado da partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (10), pelo Brasileirão, apesar de ter viajado com o elenco tricolor para Belo Horizonte, na terça.
Ao anunciar o afastamento, o clube carioca evitou citar a causa. "O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube", disse a direção, de forma breve, nas redes sociais.
O nome do jogador não consta na denúncia que o Ministério Público de Goiás ofereceu à Justiça. No entanto, aparece em "prints" de conversas entre apostadores, divulgados pelo site GE, na terça-feira.
Há suspeitas de que o defensor teria forçado um cartão amarelo na partida entre o Juventude, então o time que defendia, e o Fortaleza, no Brasileirão do ano passado. Ele teria recebido R$ 35 mil de apostadores.
Contratado neste ano pelo clube carioca, por empréstimo, Vitor Mendes é reserva, mas costuma entrar ao longo das partidas. Ele soma nove partidas com a camisa do Flu, com um gol marcado. O jogador pertence ao Atlético-MG.
Horas antes do anúncio do Flu, o Santos há havia tomado decisão semelhante ao afastar temporariamente o zagueiro Eduardo Bauermann, cujo nome aparece na denúncia do MP. O jogador vai desfalcar o Santos na partida contra o Bahia, na Vila Belmiro.

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