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Relação abalada

Romário chama Bebeto de traidor por conta de briga política

Romário não explicou de fato qual foi a traição de Bebeto, mas no último ano, os ex-jogadores estavam em lados opostos nas eleições presidenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 12:34

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:34

Bebeto e Romário formaram uma das duplas mais marcantes do futebol mundial
Bebeto e Romário formaram uma das duplas mais marcantes do futebol mundial Crédito: Reprodução / Internet
Uma das duplas mais icônicas do futebol brasileiro nos anos 90 não mantém mais a sintonia dos gramados. Ex-atacante e atualmente senador, Romário chamou Bebeto de traidor e apontou questões políticas para o fim da amizade.
Em entrevista ao podcast ‘Cheguei’, do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, Romário foi categórico ao afirmar que Bebeto já foi seu parceiro, mas hoje não é mais. “Me traiu na política. Pulou [de galho]. Tem algumas coisas na vida que eu levo para sempre, dentro e fora da política. Todos os dias tem uma, mas, quando é com um cara que você gosta, que você conviveu e tem uma relação de amizade em todos os sentidos, isso é triste”, afirmou o ex-atacante.
Apesar das farpas, Romário explica que não houve briga com Bebeto, mas que a atitude do antigo colega de Seleção Brasileira não condizia com a amizade. “Não briguei com Bebeto, ele só me traiu, mais nada. Infelizmente é assim”.
Romário não explicou de fato qual foi a traição de Bebeto, mas no último ano, os ex-jogadores estavam em lados opostos nas eleições presidenciais. Bebeto se candidatou a deputado federal no Rio de Janeiro, pelo PSD, em coligação que apoiava o Presidente Lula, mas não foi eleito.
Enquanto isso, Romário foi reeleito ao senado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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