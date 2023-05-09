Romário chama Bebeto de traidor por conta de briga política

Bebeto e Romário formaram uma das duplas mais marcantes do futebol mundial Crédito: Reprodução / Internet

Uma das duplas mais icônicas do futebol brasileiro nos anos 90 não mantém mais a sintonia dos gramados. Ex-atacante e atualmente senador, Romário chamou Bebeto de traidor e apontou questões políticas para o fim da amizade.

Em entrevista ao podcast ‘Cheguei’, do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, Romário foi categórico ao afirmar que Bebeto já foi seu parceiro, mas hoje não é mais. “Me traiu na política. Pulou [de galho]. Tem algumas coisas na vida que eu levo para sempre, dentro e fora da política. Todos os dias tem uma, mas, quando é com um cara que você gosta, que você conviveu e tem uma relação de amizade em todos os sentidos, isso é triste”, afirmou o ex-atacante.

Apesar das farpas, Romário explica que não houve briga com Bebeto, mas que a atitude do antigo colega de Seleção Brasileira não condizia com a amizade. “Não briguei com Bebeto, ele só me traiu, mais nada. Infelizmente é assim”.

Romário não explicou de fato qual foi a traição de Bebeto, mas no último ano, os ex-jogadores estavam em lados opostos nas eleições presidenciais. Bebeto se candidatou a deputado federal no Rio de Janeiro, pelo PSD, em coligação que apoiava o Presidente Lula, mas não foi eleito.