Após derrota, elenco do Flamengo é hostilizado no retorno ao Rio de Janeiro

Arrascaeta e Everton Ribeiro foram cobrados por torcedores Crédito: Wesley Ramon

Após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR na noite deste domingo (7), o elenco do Flamengo foi hostilizado no retorno ao Rio de Janeiro. No desembarque no Aeroporto do Galeão, um grupo de torcedores protestou contra dirigentes e jogadores.

Um dos alvos foi Marcos Braz, que foi xingado enquanto os torcedores cantavam “Marcos Braz, vai se f****, o meu Flamengo não precisa de você”.

Sem dar atenção aos manifestantes, o elenco rubro-negro passou sem dar nenhuma declaração e foi direto para o ônibus. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Vidal foram alguns dos atletas abordados pelos torcedores, que pediam mais comprometimento com o clube.

Com receio de represálias violentas, a diretoria do clube aumentou o número de seguranças particulares na escolta da equipe.

O protesto se deu por conta da insatisfação da torcida com os resultados negativos do Flamengo no Brasileirão. Em quatro jogos, e 12 pontos em disputa, o Rubro-Negro só conquistou três, quando venceu o Coritiba por 3 a 0 na estreia.

Na segunda rodada, perdeu para o Internacional por 2 a 1, na sequência foi superado por 3 a 2 e por 2 a 1, por Botafogo e Athletico-PR, respectivamente.