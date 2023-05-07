  • Início
  • Futebol
  • Com empate, Vasco mantém tabu de quatro anos sem vencer o Fluminense
Com empate, Vasco mantém tabu de quatro anos sem vencer o Fluminense

Na noite deste sábado (6), equipe vascaína contou com erros da defesa tricolor para abrir o placar, mas pecou na recomposição e sofreu o empate
Agência Estado

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 13:31

Jair e Alex Teixeira durante o clássico entre Fluminense e Vasco, pela quarta rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
O empate por 1 a 1 entre Fluminense e Vasco, no clássico realizado na noite de sábado (6) no Maracanã, no Rio de Janeiro, foi marcado por um jogo movimentado e recheado de emoções do apito inicial até o último minuto.
Do lado cruzmaltino, Pedro Raul abriu o placar e Lima descontou para a equipe tricolor. Tudo igual no clássico carioca, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o empate, o Fluminense chegou aos sete pontos e figura no quarto lugar da tabela do Brasileirão. Já o Vasco aparece em oitavo, com cinco pontos. A dupla vinha de derrota e, portanto, está há dois jogos sem vencer. O time tricolor perdeu para o Fortaleza, por 4 a 2, enquanto os vascaínos foram superados pelo Bahia, por 1 a 0.
O empate mantém um tabu no 'Clássico dos Gigantes' de pé. O Vasco não vence o Fluminense há quase quatro anos. A última vitória ocorreu em julho de 2019, quando fez 2 a 1 no Brasileirão. Pedro, agora no Flamengo, abriu o placar, mas Leandro Castán e Bruno César viraram. Desde então, foram quatro derrotas e três empates.
Agora as equipes se preparam para os desafios no decorrer da semana, pela quinta rodada. Na quarta-feira, às 21h30, o Fluminense visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). E na quinta, às 19h, o Vasco estará em Curitiba (PR), onde encara o Coritiba, no Couto Pereira.

