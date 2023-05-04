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Suspenso do PSG, Lionel Messi é disputado por 4 clubes; saiba quais

Enquanto é hostilizado na França, argentino está no radar de pelo menos quatro equipes ao redor do mundo, que sonham com o atacante no elenco
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 mai 2023 às 12:16

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 12:16

Messi tem recebido criticas constantes no Paris Saint-Germain
Messi tem recebido criticas constantes no Paris Saint-Germain Crédito: Redes Sociais (@leomessi)
Na última terça-feira (2), o Paris Saint-Germain decidiu aplicar uma suspensão de duas semanas ao argentino Lionel Messi após ele fazer uma viagem à Arábia Saudita, sem comunicar aos dirigentes franceses. Tal viagem gerou insatisfação nos mandatários do PSG, que também decidiram suspender o salário do craque durante o período de punição.
Enquanto Messi é vaiado nas arquibancadas do Parque dos Príncipes e hostilizado nas redes sociais por torcedores parisienses, outras torcidas ao redor do mundo estão de olho na situação do argentino, que pode fazer as malas em breve para deixar a França.
Pelo poder financeiro e pelas últimas informações divulgadas pela imprensa francesa, o Al Hilal, da Arábia Saudita, pode ser o destino de Messi. A viagem do argentino até o país árabe aumentou os rumores de sua contratação. Inicialmente, o clube teria oferecido a bagatela de 400 milhões de euros por ano, cerca de R$ 2,2 bilhões.
Quem também está com Messi no radar é o Barcelona, antiga casa do argentino. Por lá Messi viveu anos brilhantes e deu títulos importantes à equipe catalã. Mas os últimos anos não têm sido favoráveis aos cofres do Barça, que passa por escândalos financeiros na Espanha, ao mesmo tempo em que teria que se adaptar ao fair play financeiro e ao teto salarial da LaLiga para ter Messi de volta ao Camp Nou.
Outra opção seria a MLS, dos Estados Unidos, destino de vários craques que se aproximam da aposentadoria. O Inter Miami, clube que tem David Beckham como proprietário, estuda a situação de Messi e busca investimentos para que o camisa 10 da seleção argentina figure no futebol norte-americano.
Outra equipe que sonha com Messi no elenco é o Newell’s Old Boys, da Argentina. O clube foi a primeira casa de Messi no futebol profissional. A equipe de Rosário não tem o mesmo poderio financeiro das demais equipes, mas apela para o lado emocional, já que o próprio Messi revelou a intenção de um dia voltar a defender o time.
Com 35 anos, Messi soma mais de 40 títulos em sua carreira, entre eles, dez campeonatos espanhóis, três mundiais de clubes e a Copa do Mundo de 2022, com a Argentina.

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