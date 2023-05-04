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Crise

Neymar responde torcedores do PSG e clube reforça segurança na casa do jogador e no CT

Time francês decidiu reforçar a segurança, sobretudo no CT do clube e nas proximidades das casas de Neymar, Messi e Verratti, todos os três alvos de cânticos hostis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2023 às 10:16

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:16

Neymar está afastado do clube por tratamento de lesão
Neymar está afastado do clube por tratamento de lesão Crédito: Redes Sociais (@neymarjr)
Neymar não se intimidou com o cerco feito por torcedores do Paris Saint-Germain à sua casa. O craque, que está afastado dos gramados desde fevereiro por lesão, respondeu às ameaças dos fãs do time parisiense, que pedem a saída do brasileiro, com uma publicação em suas redes sociais.
"Não deixe as pessoas te colocarem na tempestade delas, coloque-as na paz", escreveu o camisa 10 em um story compartilhado em sua conta oficial no Instagram.
Os torcedores do PSG se mobilizaram sob o slogan "Paris é para nós, para sempre e por muito tempo". Messi foi o primeiro alvo dos insultos, que se acentuaram após o craque argentino viajar sem o consentimento da diretoria para a Arábia Saudita. O atacante, eleito sete vezes melhor do mundo, foi suspenso das atividades por duas semanas e deve deixar o clube ao fim da temporada.
O PSG decidiu reforçar a segurança, sobretudo no CT do clube e nas proximidades das casas de Neymar, Messi e Verratti, todos os três alvos de cânticos hostis. O clube repudiou as ações destes torcedores contra os atletas.
"O Paris Saint-Germain condena nos termos mais fortes os atos intoleráveis e insultuosos de um pequeno grupo de indivíduos que ocorreram na quarta-feira", reagiu o clube em um comunicado divulgado na última noite. "Independentemente das discrepâncias, nada pode justificar tais atos. O clube dá todo o seu apoio aos seus jogadores, à sua direção e a todas as pessoas afetadas por esses comportamentos vergonhosos", continuou o comunicado.
Os insultos e as intimidações ocorrem três dias depois da derrota para o Lorient, por 3 a 1, a terceira do clube parisiense nos últimos quatro jogos em casa.

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