Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Diferente do sorteio da 3ª fase, as equipes estavam em um pote único, sem restrição para os confrontos. Confira abaixo a definição dos jogos ;

Em 2023, a Copa do Brasil vai distribuir uma premiação recorde: ao todo são R$ 420 milhões. Tal valor é dividido entre a primeira fase da competição e a grande final. O campeão garante R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões, sem contar o valor já recebido nas outras fases.