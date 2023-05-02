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Tudo certo!

Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os jogos que vão acontecer entre as semanas de 17 e 31 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2023 às 14:00

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 14:00

Copa do Brasil é uma das competições mais cobiçadas do país
Copa do Brasil é uma das competições mais cobiçadas do país Crédito: Flickr / CBF
Após o sorteio realizado na tarde desta terça-feira (2), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, as 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil conheceram seus adversários, datas e locais dos jogos da competição.
Diferente do sorteio da 3ª fase, as equipes estavam em um pote único, sem restrição para os confrontos. Confira abaixo a definição dos jogos;

Copa do Brasil - Oitavas de Final

  • Internacional x América-MG
  • São Paulo x Sport
  • Athletico-PR x Botafogo
  • Flamengo x Fluminense
  • Bahia x Santos 
  • Fortaleza x Palmeiras
  • Corinthians x Atlético-MG 
  • Grêmio x Cruzeiro

Premiação

Em 2023, a Copa do Brasil vai distribuir uma premiação recorde: ao todo são R$ 420 milhões. Tal valor é dividido entre a primeira fase da competição e a grande final. O campeão garante R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões, sem contar o valor já recebido nas outras fases.

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