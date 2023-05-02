Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Após o sorteio realizado na tarde desta terça-feira (2), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, as 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil conheceram seus adversários, datas e locais dos jogos da competição.
Diferente do sorteio da 3ª fase, as equipes estavam em um pote único, sem restrição para os confrontos. Confira abaixo a definição dos jogos;
Copa do Brasil - Oitavas de Final
- Internacional x América-MG
- São Paulo x Sport
- Athletico-PR x Botafogo
- Flamengo x Fluminense
- Bahia x Santos
- Fortaleza x Palmeiras
- Corinthians x Atlético-MG
- Grêmio x Cruzeiro
Premiação
Em 2023, a Copa do Brasil vai distribuir uma premiação recorde: ao todo são R$ 420 milhões. Tal valor é dividido entre a primeira fase da competição e a grande final. O campeão garante R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões, sem contar o valor já recebido nas outras fases.