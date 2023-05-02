  • Confira onde assistir aos jogos dos brasileiros na Libertadores
Futebol

Confira onde assistir aos jogos dos brasileiros na Libertadores

Com sete partidas ao redor da América do Sul, as equipes brasileiras vão em busca de novas conquistas na competição mais cobiçada do continente; confira horários, locais e como assistir!
Redação de A Gazeta

02 mai 2023 às 09:50

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 09:50

Cano, Veiga e Pedro são os nomes de referência em suas respectivas equipes Crédito: Marcelo Gonçalves (Fluminense), Cesar Greco (Palmeiras) e Marcelo Cortes (Flamengo);

Terça-feira (2)

  • Fluminense x River Plate (ARG)
    Horário:     21h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: ESPN e Star+

  • Corinthians x Independiente del Valle (EQU)
    Horário:     21h
    Onde: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: Paramount

Quarta-feira (3)

  • Internacional x Nacional (URU)
    Horário:     19h
    Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Paramount

  • Atlético-MG x Alianza Lima (PER)
    Horário:     21h30
    Onde: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Globo Minas, ESPN e Star+

  • Barcelona de Guayaquil (EQU) x Palmeiras
    Horário:     21h30
    Onde: Monumental de Guayaquil, Equador
    Transmissão: TV Gazeta e Paramount

Quinta-feira (4)

  • Racing (ARG) x Flamengo
    Horário:     19h
    Onde: Presidente Perón, Avellaneda, Argentina
    Transmissão: ESPN e Star+

  • Libertad (PAR) x Athletico-PR
    Horário: 21h
    Onde:     Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
    Transmissão: ESPN e Star+

