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Brasileirão

Bahia frustra São Januário lotado, supera Vasco e deixa Z4 do Brasileiro

O resultado deixou a equipe de Renato Paiva com três pontos e fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Os cariocas, por outro lado, estacionaram com quatro pontos na tabela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2023 às 05:37

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 05:37

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Bahia ignorou a pressão de um São Januário lotado e pulsante, derrotou o Vasco por 1 a 0 em jogo agitado e somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro.
O resultado deixou a equipe de Renato Paiva com três pontos e fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Os cariocas, por outro lado, estacionaram com quatro pontos na tabela.
Alex Teixeira em lance da partida entre Vasco da Gama x Bahia no Estadio Sao Januario pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A em 01 de maio de 2023
Alex Teixeira em lance da partida entre Vasco da Gama x Bahia no Estadio Sao Januario pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A em 01 de maio de 2023 Crédito: Daniel Ramalho/VASCO
O 1° tempo ficou marcado pela alta intensidade das duas equipes. Mesmo com o Vasco pressionando, foi o Bahia quem acabou premiado ao marcar, em contra-ataque, com Thaciano já na casa dos 43 minutos.
Na metade final, o time carioca martelou, mas errou muito diante de um adversário preciso e eficiente. De quebra, Léo Jardim precisou trabalhar para evitar o pior.
Vasco e Bahia voltam a jogar no fim de semana. Os cariocas fazem, no sábado (6), clássico contra o Fluminense. Já os baianos recebem o Coritiba um dia depois -ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

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