Bahia frustra São Januário lotado, supera Vasco e deixa Z4 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Bahia ignorou a pressão de um São Januário lotado e pulsante, derrotou o Vasco por 1 a 0 em jogo agitado e somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro.
O resultado deixou a equipe de Renato Paiva com três pontos e fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Os cariocas, por outro lado, estacionaram com quatro pontos na tabela.
O 1° tempo ficou marcado pela alta intensidade das duas equipes. Mesmo com o Vasco pressionando, foi o Bahia quem acabou premiado ao marcar, em contra-ataque, com Thaciano já na casa dos 43 minutos.
Na metade final, o time carioca martelou, mas errou muito diante de um adversário preciso e eficiente. De quebra, Léo Jardim precisou trabalhar para evitar o pior.
Vasco e Bahia voltam a jogar no fim de semana. Os cariocas fazem, no sábado (6), clássico contra o Fluminense. Já os baianos recebem o Coritiba um dia depois -ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.