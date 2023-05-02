Bahia frustra São Januário lotado, supera Vasco e deixa Z4 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Bahia ignorou a pressão de um São Januário lotado e pulsante, derrotou o Vasco por 1 a 0 em jogo agitado e somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou a equipe de Renato Paiva com três pontos e fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Os cariocas, por outro lado, estacionaram com quatro pontos na tabela.

Alex Teixeira em lance da partida entre Vasco da Gama x Bahia no Estadio Sao Januario pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A em 01 de maio de 2023 Crédito: Daniel Ramalho/VASCO

O 1° tempo ficou marcado pela alta intensidade das duas equipes. Mesmo com o Vasco pressionando, foi o Bahia quem acabou premiado ao marcar, em contra-ataque, com Thaciano já na casa dos 43 minutos.

Na metade final, o time carioca martelou, mas errou muito diante de um adversário preciso e eficiente. De quebra, Léo Jardim precisou trabalhar para evitar o pior.