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Futebol

Acompanhe ao vivo o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, vai definir os duelos entre as 16 equipes que se classificaram na terceira fase da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2023 às 12:59

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 12:59

De olho na taça! Acompanhe ao vivo (vídeo acima) o sorteio da Copa do Brasil, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, que vai definir os 16 duelos (ida e volta) válidos pelas oitavas de final da competição mais democrática do país.

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