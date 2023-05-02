Acompanhe ao vivo o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

De olho na taça! Acompanhe ao vivo (vídeo acima) o sorteio da Copa do Brasil, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, que vai definir os 16 duelos (ida e volta) válidos pelas oitavas de final da competição mais democrática do país.
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