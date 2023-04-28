Daniel Alves paga ex-mulher para manter casamento, diz TV espanhola

Daniel Alves tenta conseguir liberdade provisória através de seu casamento, que ainda não foi desfeito por Joana Sanz Crédito: Reprodução

Apesar de ter publicado carta escrita à mão na qual indicava a separação de Daniel Alves , Joana Sanz ainda não iniciou o processo legal para se separar de seu marido. De acordo com a jornalista Mayka Navarro, no "Programa da Ana Rosa", do canal Telecinco, isso se deve ao fato de o jogador realizar pagamentos periódicos para manter o relacionamento. Isso seria uma forma de conseguir a liberdade provisória.

No início do ano, a defesa de Daniel Alves, liderada pelo advogado Cristóbal Martell, chegou a pedir à Justiça que o jogador brasileiro respondesse o processo em liberdade, mas o recurso foi negado. Na última semana, o grupo entrou com novo pedido, mas o Ministério Público de Barcelona defende que a prisão seja mantida, pois considera que há risco de Daniel deixar a Espanha enquanto o processo corre na Justiça. A decisão sobre esse novo pedido ainda não foi tomada pelos magistrados de Barcelona.

Por causa disso, seria interessante que o casamento com Joana Sanz fosse mantido, informou o canal espanhol. O advogado de Daniel Alves poderia utilizar esse argumento como justificativa para que Daniel Alves não deixasse o país europeu. Além disso, o jogador só está preso porque, em janeiro, viajou para a Espanha para o velório de um parente de sua mulher. No país, decidiu, por sua conta, prestar depoimento à Justiça sobre o caso de estupro do qual é acusado. Ele também já se comprometeu a entregar seu passaporte.

Joana Sanz anunciou o fim do casamento com o jogador brasileiro em março, cerca de dois meses após a prisão. O anúncio aconteceu por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Duas semanas depois, o Estadão publicou com exclusividade uma carta escrita por Daniel Alves para Joana. No texto, o atleta lamenta a decisão da modelo de terminar o relacionamento com ele na prisão e diz entender que ela "não tenha sido capaz de suportar toda essa pressão".

Em abril, a defesa de Daniel Alves já havia arquitetado outro plano para que a Justiça entendesse que não haveria motivos para o jogador deixar a Espanha, além de entregar seu passaporte e o pagamento de fiança: levar os filhos e a ex-mulher, Dinorah Santana, para morar em Barcelona. O Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona ainda não divulgou o novo parecer sobre o pedido da defesa do jogador.