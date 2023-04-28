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Tentando liberdade

Daniel Alves paga ex-mulher para manter casamento, diz TV espanhola

De acordo com a jornalista Mayka Navarro, o ex-atleta realiza pagamentos periódicos para Joana Sanz para adiar a separação e manter "raízes espanholas"

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 15:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2023 às 15:50
Daniel Alves tenta conseguir liberdade provisória através de seu casamento, que ainda não foi desfeito por Joana Sanz
Daniel Alves tenta conseguir liberdade provisória através de seu casamento, que ainda não foi desfeito por Joana Sanz Crédito: Reprodução
Apesar de ter publicado carta escrita à mão na qual indicava a separação de Daniel Alves, Joana Sanz ainda não iniciou o processo legal para se separar de seu marido. De acordo com a jornalista Mayka Navarro, no "Programa da Ana Rosa", do canal Telecinco, isso se deve ao fato de o jogador realizar pagamentos periódicos para manter o relacionamento. Isso seria uma forma de conseguir a liberdade provisória.
Daniel Alves foi preso em Barcelona no dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem na casa noturna Sutton, na cidade catalã, em dezembro. Em diversos depoimentos desde então, o jogador ofereceu versões diferentes sobre o caso à Justiça. Segundo a imprensa espanhola, seria uma forma de preservar sua infidelidade da modelo Joana Sanz e salvar seu casamento de oito anos.
No início do ano, a defesa de Daniel Alves, liderada pelo advogado Cristóbal Martell, chegou a pedir à Justiça que o jogador brasileiro respondesse o processo em liberdade, mas o recurso foi negado. Na última semana, o grupo entrou com novo pedido, mas o Ministério Público de Barcelona defende que a prisão seja mantida, pois considera que há risco de Daniel deixar a Espanha enquanto o processo corre na Justiça. A decisão sobre esse novo pedido ainda não foi tomada pelos magistrados de Barcelona.
Por causa disso, seria interessante que o casamento com Joana Sanz fosse mantido, informou o canal espanhol. O advogado de Daniel Alves poderia utilizar esse argumento como justificativa para que Daniel Alves não deixasse o país europeu. Além disso, o jogador só está preso porque, em janeiro, viajou para a Espanha para o velório de um parente de sua mulher. No país, decidiu, por sua conta, prestar depoimento à Justiça sobre o caso de estupro do qual é acusado. Ele também já se comprometeu a entregar seu passaporte.
Joana Sanz anunciou o fim do casamento com o jogador brasileiro em março, cerca de dois meses após a prisão. O anúncio aconteceu por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Duas semanas depois, o Estadão publicou com exclusividade uma carta escrita por Daniel Alves para Joana. No texto, o atleta lamenta a decisão da modelo de terminar o relacionamento com ele na prisão e diz entender que ela "não tenha sido capaz de suportar toda essa pressão".
Em abril, a defesa de Daniel Alves já havia arquitetado outro plano para que a Justiça entendesse que não haveria motivos para o jogador deixar a Espanha, além de entregar seu passaporte e o pagamento de fiança: levar os filhos e a ex-mulher, Dinorah Santana, para morar em Barcelona. O Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona ainda não divulgou o novo parecer sobre o pedido da defesa do jogador.
"A questão das raízes familiares existe. Quando Dani Alves foi preso, o Ministério Público decretou a prisão provisória do jogador. Argumentou 'raízes familiares' por ser casado com Joana Sanz. Isso ele colocou na mesa, mas não lhe adiantou muito. Joana Sanz anunciou que estava se separando do atleta e então esse apego desapareceu", disse o jornal espanhol As à época.

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