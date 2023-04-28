Richarlison figura em trailer de série famosa da Netflix; veja vídeo

Na tarde desta quinta-feira (27), o capixaba Richarlison protagonizou mais uma cena inusitada. Dessa vez, fora dos gramados, mas nas telas de uma das séries mais badaladas da Netflix nos últimos tempos.
O perfil da plataforma de séries e filmes divulgou o trailer da nova temporada de Sweet Tooth, onde o jogador capixaba aparece em uma chamada de vídeo com o ator Christian Convery, protagonista da série. Veja no vídeo abaixo:
“Ele voa e ataca”, diz o ator Christian Convery, que dá vida ao personagem Gus/Sweet Tooth. Mostrando carisma e rasgando o inglês, o capixaba garante que é “50% Richarlison de Andrade, 50% Pombo e 100% de carisma”.
Ao fim do vídeo, quando Convery diz que a séria é em inglês, o jogador ainda repetiu uma frase que usou em uma coletiva quando um jornalista estrangeiro achou que o jogador precisaria de um tradutor. “I speak english, my friend!”, diz o Pombo.