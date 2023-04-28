Richarlison figura em trailer de série famosa da Netflix; veja vídeo

Richarlison dividiu a tela com o ator mirim Christian Convery, da série Sweet Tooth Crédito: Reprodução / Netflix

Na tarde desta quinta-feira (27), o capixaba Richarlison protagonizou mais uma cena inusitada. Dessa vez, fora dos gramados, mas nas telas de uma das séries mais badaladas da Netflix nos últimos tempos.

O perfil da plataforma de séries e filmes divulgou o trailer da nova temporada de Sweet Tooth, onde o jogador capixaba aparece em uma chamada de vídeo com o ator Christian Convery, protagonista da série. Veja no vídeo abaixo:



O Gus tá de volta e conheceu UM HÍBRIDO BRASILEIRO! PRUUUUUUUU ??



A 2ª temporada de Sweet Tooth já está disponível! @richarlison97 @ChristanConvery pic.twitter.com/Z2mklYEvpz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 27, 2023

“Ele voa e ataca”, diz o ator Christian Convery, que dá vida ao personagem Gus/Sweet Tooth. Mostrando carisma e rasgando o inglês, o capixaba garante que é “50% Richarlison de Andrade, 50% Pombo e 100% de carisma”.