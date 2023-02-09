Vídeo de onça-pintada não é do ES, mas animal foi adotado por Richarlison

Onça aparece no Pantanal de Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o g1MS, as imagens foram feitas por um guia de passeio, que levava turistas para ficarem próximos de onças-pintadas. O registro foi feito no dia 3 de dezembro do ano passado. A versão do vídeo recentemente compartilhada também tem um rugido alto, como se o felino estivesse irritado. O registro original não tem esse som. Veja a comparação:

Richarlison apadrinhou felino filmado no vídeo

Antes da Copa do Mundo de 2022, o jogador Richarlison esteve no Pantanal e participou de uma campanha publicitária voltada para a conscientização sobre a fauna brasileira, relacionada ao uniforme utilizado pela Seleção Brasileira – que possuía uma estampa no padrão da pelagem da onça-pintada.

Durante essa visita ao Mato Grosso do Sul, junto à ONG Onçafari, o atacante capixaba pode ver uma onça-pintada de perto e decidiu, simbolicamente, adotá-la e a chamou de "Acerola". Com isso, Richarlison passou a ter o direito de acompanhar toda a trajetória do felino por um ano.

O jogador recebe com frequência relatórios de como está a vida do animal e ainda colabora para a preservação do bicho no habitat natural. "Estou muito feliz por este momento, espero que vocês também ajudem a natureza", disse o atacante na ocasião. Ele explicou que deu o nome foi inspirado no filme "Cidade de Deus".