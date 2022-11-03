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Câmera flagra onça capturando carneiro em propriedade de Ponto Belo

O felino pula dentro do curral, ataca um animal e foge com a presa na boca. O ataque ocorreu no último sábado (29) e Polícia Militar Ambiental deve ir à região para tentar capturar o bicho
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 nov 2022 às 20:00

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 20:00

Uma onça parda foi flagrada por uma câmera de monitoramento atacando um carneiro dentro de um curral de uma propriedade rural no interior de Ponto Belo, no extremo Norte do Espírito Santo. O vídeo é da noite do último sábado (29). O felino pulou uma cerca com um animal na boca e fugiu. As informações foram confirmadas pelo dono da fazenda, que não quis se identificar, à TV Gazeta Norte.
Pelas imagens, é possível observar a movimentação dos animais, que se espantam e correm quando a onça se aproxima, e depois entra no cercado. Após saltar com a presa, o felino desaparece das imagens. O dono da propriedade relatou que essa não foi a primeira vez que um bicho do tipo aparece no local.
O dono da propriedade disse que a Polícia Militar Ambiental fez contato para tentar capturar o felino e deve ir até a região. Ele suspeita que a onça teve filhote recentemente e por isso tenha ido à propriedade em busca de alimento.
Câmera flagra onça capturando carneiro em propriedade de Ponto Belo

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