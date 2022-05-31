Vídeo de onça morta em estrada não foi feito no Espírito Santo

Vídeo de onça morta em estrada não foi feito no ES Crédito: Reprodução/Redes sociais

Desde a quinta-feira (30), um vídeo com uma onça pintada morta no meio de uma estrada vem chamando a atenção e circulando nas redes sociais. O registro já foi relacionado a municípios de regiões do Sul e do Norte do Estado, como Muniz Freire, Conceição do Castelo, Brejetuba, Sooretama e São Mateus. Mas de onde é a onça morta na estrada?

Na imagem, o animal aparece sendo retirado da pista por homens. A autoria do vídeo ainda é desconhecida. Diversos órgãos foram procurados pela reportagem de A Gazeta para saber onde o fato aconteceu.

O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, consultou uma bióloga do Projeto Felinos, que faz acompanhamento da aparição e da situação da população de felinos, como a onça-pintada, no Espírito Santo. Ela informou que o caso do animal morto em uma estrada não ocorreu no Estado.

O mesmo disse a concessionária Eco101, responsável pelo monitoramento da rodovia federal que corta o Estado. “De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, não houve registro desta natureza na BR 101 no Espírito Santo", informou a empresa em nota.

A imagem se assemelha a casos registrados a atropelamentos de onças no Estado do Mato Grosso do Sul . Porém, segundo o coronel Ednilson Paulino Queiroz, da Polícia Militar Ambiental do Estado, apenas dois registros foram feitos pela corporação neste ano - em março e janeiro – e não correspondem às imagens que circulam no Espírito Santo.

afirmou que o vídeo é do Estado do Pará, no Norte do país. A assessoria da PM do Pará também foi procurada, mas, até o momento, a reportagem não obteve retorno. Enfim, a Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo , no Norte do país. A assessoria da PM do Pará também foi procurada, mas, até o momento, a reportagem não obteve retorno.