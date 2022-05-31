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Vídeo de onça morta em estrada não foi feito no Espírito Santo

Registro já foi relacionado a vários municípios do Estado, como Sooretama, São Mateus, Muniz Freire, Conceição do Castelo e Brejetuba

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2022 às 13:21
Vídeo de onça morta em estrada não foi feito no ES
Vídeo de onça morta em estrada não foi feito no ES Crédito: Reprodução/Redes sociais
Desde a quinta-feira (30), um vídeo com uma onça pintada morta no meio de uma estrada vem chamando a atenção e circulando nas redes sociais. O registro já foi relacionado a municípios de regiões do Sul e do Norte do Estado, como Muniz Freire, Conceição do Castelo, Brejetuba, Sooretama e São Mateus. Mas de onde é a onça morta na estrada?
Na imagem, o animal aparece sendo retirado da pista por homens. A autoria do vídeo ainda é desconhecida. Diversos órgãos foram procurados pela reportagem de A Gazeta para saber onde o fato aconteceu.
O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, consultou uma bióloga do Projeto Felinos, que faz acompanhamento da aparição e da situação da população de felinos, como a onça-pintada, no Espírito Santo. Ela informou que o caso do animal morto em uma estrada não ocorreu no Estado.
O mesmo disse a concessionária Eco101, responsável pelo monitoramento da rodovia federal que corta o Estado. “De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, não houve registro desta natureza na BR 101 no Espírito Santo", informou a empresa em nota.
A imagem se assemelha a casos registrados a atropelamentos de onças no Estado do Mato Grosso do Sul. Porém, segundo o coronel Ednilson Paulino Queiroz, da Polícia Militar Ambiental do Estado, apenas dois registros foram feitos pela corporação neste ano - em março e janeiro – e não correspondem às imagens que circulam no Espírito Santo.
Enfim, a Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo afirmou que o vídeo é do Estado do Pará, no Norte do país. A assessoria da PM do Pará também foi procurada, mas, até o momento, a reportagem não obteve retorno.
Também demandada sobre o assunto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo disse não saber onde o caso aconteceu.

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